Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de mars.

Dimanche 16 mars

Nicole Lachance reconnue Bénévole émérite par le Cercle de Fermières

Nicole Lachance a été reconnue Bénévole émérite, pour l'année 2024-2025, par le Cercle de Fermières Saint-Georges #33.

Cégeps en spectacle: Maxime Roy accède à la finale nationale

Le danseur Maxime Roy représentera Chaudière-Appalaches lors de la finale nationale de Cégeps en spectacle, qui se tiendra le 26 avril prochain à Valleyfield.

Cardiothon: 311 500$ amassés pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin

Organisé au Complexe multisport de Saint-Georges, le 12e Cardiothon a permis d’amasser 311 500$ pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.

Samuel Poulin nommé adjoint parlementaire à l'économie et à l'énergie

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, vient d'être nommé adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.

Épreuve uniforme de français: le Cégep Beauce-Appalaches obtient le 2e rang

Le Cégep Beauce-Appalaches s’est classé au deuxième rang des collèges publics francophones du Québec, à la dernière épreuve uniforme de français (EUF), affichant un taux de réussite remarquable de 92,7 %.

Les piliers du nouveau pont ferroviaire de Vallée-Jonction sont en place

Les piliers du point ferroviaire qui enjambera la rivière Chaudière à Vallée-Jonction sont désormais installés.