Rétrospective 2025
L'actualité de mars — 2 de 2
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de mars.
Dimanche 16 mars
Nicole Lachance reconnue Bénévole émérite par le Cercle de Fermières
Nicole Lachance a été reconnue Bénévole émérite, pour l'année 2024-2025, par le Cercle de Fermières Saint-Georges #33.
Cégeps en spectacle: Maxime Roy accède à la finale nationale
Le danseur Maxime Roy représentera Chaudière-Appalaches lors de la finale nationale de Cégeps en spectacle, qui se tiendra le 26 avril prochain à Valleyfield.
Cardiothon: 311 500$ amassés pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin
Organisé au Complexe multisport de Saint-Georges, le 12e Cardiothon a permis d’amasser 311 500$ pour la Fondation du cœur Beauce-Etchemin.
Samuel Poulin nommé adjoint parlementaire à l'économie et à l'énergie
Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, vient d'être nommé adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie.
Épreuve uniforme de français: le Cégep Beauce-Appalaches obtient le 2e rang
Le Cégep Beauce-Appalaches s’est classé au deuxième rang des collèges publics francophones du Québec, à la dernière épreuve uniforme de français (EUF), affichant un taux de réussite remarquable de 92,7 %.
Les piliers du nouveau pont ferroviaire de Vallée-Jonction sont en place
Les piliers du point ferroviaire qui enjambera la rivière Chaudière à Vallée-Jonction sont désormais installés.