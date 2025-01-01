Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de mars.

Samedi 1er mars

La médaille d'argent pour Éliot Grondin

Le Beauceron Éliot Grondin a été décoré d'argent en snowboard cross, samedi, à la Coupe du monde d'Erzurum, en Turquie.

Nathan Loignon en lice pour le 17e᠎ Gala des Zapettes d’or

Le jeune pianiste beauceron Nathan Loignon se trouve parmi les finalistes du 17e᠎ Gala des Zapettes d’or présenté par C’est juste de la TV.

La 7e Semaine de l’Érable célébrée du 14 au 23 mars

Quelque vingt restaurants de la Beauce sont inscrits cette année à la 7e Semaine de l’Érable qui sera célébrée du 14 au 23 mars.

Championnat de dynamophilie: très bonnes performances des quatre athlètes de la Beauce

Les quatre athlètes du club Cardio Gym de Saint-Georges, qui ont participé au Championnat canadien de dynamophilie tenu du 23 février au 2 mars à Moose Jaw, en Saskatchewan, ont connu de très bonnes performances.

Jeudi 6 mars

Maison délabrée à Beauceville: bientôt un nouveau propriétaire!

La Ville de Beauceville vient d'accepter une vente finale pour la maison délabrée, qui se trouve au 526 du boulevard Renault.

Benoît Bélanger honoré pour son rôle clé lors de l’éclipse totale du 8 avril 2024

Le Club d’astronomie amateur de Saint-Georges a tenu une rencontre spéciale ce mercredi 5 mars au CIMIC, marquée par la venue de Jasmin Robert, directeur général de la Fédération des astronomes amateurs du Québec.

Vendredi 7 mars