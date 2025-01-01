Trois cadets de la Beauce récompensés pour leur leadership exceptionnel

Trois jeunes cadets de la Beauce ont récemment reçu certaines des distinctions les plus prestigieuses du Programme des cadets de l’Armée du Canada, soulignant leur engagement remarquable et leur leadership exemplaire.

Louis-Philip Gagné, du corps de cadets de Saint-Zacharie, et Louis-David Pomerleau, du corps de cadets de Saint-Georges, ont tous deux reçu la Médaille du mérite du Major-général W.G.L. Rodger.

Cette reconnaissance, attribuée cette année à seulement 18 cadets à l’échelle du Québec, récompense des qualités telles que l’assiduité, l’esprit de service, le leadership, la tenue exemplaire et l’implication communautaire.

De son côté, Rémi Faulkner, adjudant du corps de cadets 2625 de Saint-Georges, a été honoré par la Médaille du mérite du Major-général W.A. Howard, une des plus hautes distinctions accessibles dans le programme. Seuls neuf jeunes au Québec ont reçu cette médaille cette année, décernée pour souligner un leadership exceptionnel et un engagement soutenu.

Le Programme des cadets, qui s’adresse aux jeunes de 12 à 18 ans, est entièrement gratuit et vise à favoriser le développement du civisme, du leadership, de la discipline physique et du travail d’équipe.

Ces reconnaissances illustrent à quel point la Beauce peut compter sur une relève engagée et prometteuse.