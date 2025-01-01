La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 13 décembre

En tête-à-tête avec Julie Weber

Dans ce nouvel épisode de notre balado « En tête-à-tête », nous recevons Julie Weber, une experte en communication RH qui accompagne depuis près de 20 ans des organisations de toutes tailles dans la définition de leur culture et de leur marque employeur.

Les cadeaux de Noël et les stéréotypes de genre : réfléchir à ce que l’on transmet aux enfant

Chaque année, au moment des fêtes, les magasins débordent de jouets colorés et de suggestions pour remplir les listes de Noël des enfants. Entre poupées roses, cuisines miniatures et camions bleus, il est facile de se laisser guider par ce qui est « traditionnellement » offert à chaque genre. Mais derrière ces choix se cache une réalité plus complexe : la socialisation genrée commence dès le plus jeune âge et façonne la manière dont filles et garçons se perçoivent et interagissent avec le monde.

Éliot Grondin: «L'objectif est maintenant le doublé globe et médaille d'or»

Éliot Grondin vient de remporter les deux derniers globes de cristal en snowboard cross et les Championnats du monde. Pas question pour lui de négliger le circuit de la Coupe du monde pour tenter d'aller chercher la seule médaille olympique qui lui a échappé jusqu'ici: l'or en simple.

Dimanche 14 décembre

Le magasin des enfants de Mme Roberge sur la première avenue

Chronique de Pierre Morin de la Société historique Sartigan

Beauceville: la directrice de l’École Jésus-Marie prendra sa retraite en 2026

Après neuf années à la direction générale de l’École Jésus-Marie (EJM) à Beauceville, Nathalie Fortier a annoncé qu’elle prendra sa retraite en août 2026, à la fin de l’année scolaire.

Dans l’atelier de Guy Jacques, artisan ébéniste à Saint-Georges

À Saint-Georges, EnBeauce.com est allé à la rencontre de Guy Jacques, 80 ans, artisan ébéniste, afin d'en savoir plus sur cette passion qui l'anime depuis de nombreuses années. L'artisan nous emmène découvrir les différents endroits de sa maison et de son atelier afin de découvrir l'envers du décor.

Lundi 15 décembre

Un record pour la guignolée du CPS Les Passerelles

La guignolée annuelle du Centre de pédiatrie sociale (CPS) Les Passerelles a permis d’amasser 31 000 $, un record depuis la création de l’organisme.

Luc Provençal et Samuel Poulin parmi les Meilleurs parlementaires de 2025

Les députés provinciaux de la Beauce, Samuel Poulin et Luc Provençal, se retrouvent tous les deux dans le palmarès annuel des Meilleurs parlementaires, publié par La Presse.

Le Fonds «Nouveaux attraits touristiques» reconduit pour deux ans

Le Fonds Nouveaux Attraits Touristiques, qui permet de soutenir des projets structurants visant à enrichir l’offre touristique de la MRC de Beauce-Sartigan, vient d'être reconduit pour une période de deux ans.

La maison de fou d'Astérix existe

Dans un film d’animation intitulé «Les Douze Travaux d’Astérix» présenté en 1976 par les créateurs du célèbre Gaulois, Goscinny et Uderzo, on retrouve Astérix et son fidèle compagnon, Obélix, mener une course folle d’un guichet et d’un étage à l’autre à la recherche du fameux laissez-passer A-38 dans ce que les auteurs ont baptisé «La Maison de Fou.»

Mardi 16 décembre

La Ville de Saint-Georges adopte son budget 2026

Le conseil municipal de Ville Saint-Georges a adopté le Budget 2026 ainsi que le Plan triennal d’immobilisations (PTI) 2026-2027-2028 lors de la séance extraordinaire tenue lundi soir.

Taxes foncières à Beauceville: un compte plus élevé de 3,8%

À Beauceville en 2026, le taux de taxes résidentielles augmentera de 3,8% en secteur urbain, et de 3,3% en territoire rural, pour une résidence moyenne évaluée à 245 072 $.

Gel du compte de taxes à Saint-Joseph-de-Beauce

Le tout premier budget du nouveau maire de Saint-Joseph-de-Beauce, Gaston Vachon, est marqué par le gel du taux de la taxe foncière pour l'année 2026. C'est du moins le document qui a été adopté en séance hier soir par les élus du conseil municipal.

Le Cégep Beauce-Appalaches a un taux de réussite des cours à 90,5 %

Le Cégep Beauce-Appalaches dresse un bilan positif avec un taux de réussite des cours à 90,5 % cette année, soit une légère hausse par rapport à l'an passé.

Sainte-Marie: une hausse moyenne de taxes de 2,94 %

La Ville de Sainte-Marie a adopté, ce lundi 15 décembre, son budget municipal pour l’année 2026, un budget totalisant 35 M$ en revenus et 32,1 M$ en dépenses, accompagné d’un plan triennal d’immobilisations (PTI) de 15,2 M$ pour la prochaine année.

Saint-Victor adopte un gel global du compte de taxes

Lors de l'assemblée du conseil des élus du 8 décembre, la Municipalité de Saint-Victor a adopté un budget de 6 247 717 $ pour l’année 2026, qui fait en sorte que, dans la moyenne, le compte de taxes subit un gel.

Un bilan parlementaire axé sur les enjeux économiques et régionaux

À l’occasion de la fin de la session parlementaire, le député fédéral de Beauce, Jason Groleau, dresse un bilan marqué par une présence soutenue en Chambre des communes et une défense active des enjeux touchant directement les citoyens et les entreprises de la région.

Élections provinciales: Éric Duhaime considère sérieusement se présenter en Beauce

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, évalue présentement et sérieusement la possibilité de se présenter dans l'une des deux circonscriptions de la Beauce, en vue des élections générales qui auront lieu au Québec en octobre 2026.

Mercredi 17 décembre

Le bilan des trois «R» pour le ministre Samuel Poulin

Les derniers mois de travail du député de Beauce-Sud, et maintenant ministre, Samuel Poulin, ont été caractérisés parce ce qu'il qualifie des trois R : réalisations, responsabilités et résilience.

Lac-Etchemin: hausse moyenne de 1,77% du compte de taxes

C'est lundi que le conseil des élus de la Municipalité de Lac-Etchemin a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année 2026 et de son programme triennal d’immobilisations. Le budget total s’élève à 8 534 890$ soit une hausse de 2,7 % comparativement à 2025.

Plus de 100 000 $ pour soutenir trois bibliothèques dans Beauce-Nord

Une somme totale de 100 900 $ sera investie dans la circonscription de Beauce-Nord, pour soutenir trois bibliothèques municipales. C'est le député, Luc Provençal, qui vient d'en faire l'annonce par voie de communiqué de presse, au nom du ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

Des états financiers équilibrés au CSSBE

Les membres du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont adopté, en séance hier soir, des états financiers équilibrés pour l’exercice 2024-2025.

Quelque 300 cadeaux livrés par le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière

Le Syndicat de l’enseignement de la Chaudière (SEC) a livré cette semaine quelque 300 cadeaux pour des enfants parrainés par trois CLSC du territoire de la Beauce-Etchemins.

Féerie de Noël à Cumberland: un bon hypnotisant dans le passé

Plonger dans la Féerie de Noël à Cumberland c’est faire un bond dans le passé et retrouver son âme d’enfants.

Jeudi 18 décembre

Budget 2026 de Saint-Prosper: une augmentation de 4%

Les élus de la Municipalité de Saint-Prosper ont adopté, lundi soir, un budget pour l'année 2026 de 6 591 025 $, ce qui représente une augmentation de 4,08 % comparativement à l’an dernier.

Saint-Ephrem dévoile un budget 2026 équilibré

La municipalité de Saint-Éphrem a adopté, ce mercredi 17 décembre 2025, lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, un budget équilibré de 5,86 M$ pour l’année 2026.

Un nouveau camion incendie fabriqué localement entre en service à Saint-Georges

Le Service de sécurité incendie de Saint-Georges vient de bonifier sa flotte avec l’arrivée d’un tout nouveau camion autopompe-citerne de type Pierce MAXI Saber, un véhicule moderne fabriqué localement et conçu pour répondre aux plus récentes normes d’intervention.

À Saint-Côme-Linière, Marilie Tanguay mise sur une pharmacie moderne

Après près de trois mois de travaux, la pharmacie Proxim de Saint-Côme-Linière a officiellement rouvert ses portes ce mercredi 17 décembre.

Vendredi 19 décembre

La Ville de Saint-Georges créée un comité de participation citoyenne

Le conseil municipal de Saint-Georges a approuvé cette semaine la création d’un comité de participation citoyenne, avec pour mission de favoriser l’engagement des citoyens dans les affaires municipales.

Plongée au cœur du programme de techniques policières à Saint-Georges

Depuis un peu plus d’un an, le programme Techniques policières est offert au campus du Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, une nouveauté qui attire déjà des étudiants de la Beauce et des environs.