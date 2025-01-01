Le jour du Souvenir célébré à Beauceville pour honorer le devoir de mémoire

Nous joindre
Régiment de la Chaudière et cadets

durée 18h00
9 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

La cérémonie du jour du Souvenir de Beauceville s’est tenue ce dimanche matin au Parc Mathieu en présence d’élus locaux, de citoyens ainsi que de plusieurs membres du Régiment de la Chaudière et de cadets.

Pendant que les militaires remontaient le boulevard Renault, les noms inscrits sur le cénotaphe ont été lus à haute voix afin de souligner les 35 ans de ce monument. Ensuite, il y a eu l’hymne national suivi de la prière de l’aumônier.

Le Club d’aéronautique de Beauce a volé au-dessus du cénotaphe durant la cérémonie. Les avions ont réalisé la formation aérienne Missing man, comme le veut la tradition notamment pour les cérémonies funéraires de pilotes morts en mission. La première fois qu’elle a été utilisée pour une autre personne qu’un militaire, c’était en 1936 pour le roi Georges V. 

Les cadets se sont adressés également aux personnes présentes pour montrer leur engagement envers le devoir de mémoire. « Nous sommes la dernière génération à pouvoir entendre leur récit, à ressentir leur présence et à apprendre directement d’eux », a mentionné le cadet Hugo Richard, 16 ans. « Mais nous choisissons d’être les premiers à porter leur mémoire avec fierté et conviction. (...) Nous, jeunes cadets, prenons le relais du devoir de mémoire. »

La cérémonie s’est terminée avec le défilé de vétérans, d’élus locaux et de jeunes venus déposer une couronne au pied du cénotaphe pour honorer les disparus.

Rappelons que le Jour du souvenir, ou jour de l’Armistice, a lieu le 11 novembre de chaque année et ce depuis 1921 au Canada. Ce jour rappelle la fin de la Première Guerre mondiale et est une occasion de se souvenir de tous ceux qui ont défendu la nation.

