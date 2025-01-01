Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le mardi 9 décembre

Déjeuner-conférence de l’AQDA sur la lutte contre la fraude

durée 12h00
30 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches tiendra son prochain déjeuner-conférence le mardi 9 décembre prochain, dès 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges.

À cette occasion, les convives pourront entendre la directrice adjointe du Service aux membres chez Desjardins, Valérie Quirion, parler de la lutte contre la fraude.

«Nous avons beau en parler, tant à la radio, à la télévision ou dans les journaux, aujourd’hui encore, plusieurs personnes tombent dans le piège des fraudes», rappelle Hélène Morin, responsable des communications de l'organisme

«Les fraudeurs n’ont aucune gêne et développent toujours de nouveaux moyens pour nous faire tomber dans leurs pièges. Apprenez-en davantage sur les différents types de fraude, comment les reconnaître et les bons réflexes à développer pour nous protéger.»

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30. Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches (418 222-0000).

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié hier à 16h15

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 22 novembre Quand la lumière se fait rare : prendre soin de soi et des autres Le mois de novembre apporte souvent son lot de grisaille, de froid et de journées plus courtes. Pour plusieurs, cette ...

LIRE LA SUITE
« J’adore être famille d’accueil » : la mission inspirante de Cathy Poulin

Publié le 28 novembre 2025

« J’adore être famille d’accueil » : la mission inspirante de Cathy Poulin

Il y a une vingtaine d’années, Cathy Poulin a choisi d’ouvrir les portes de sa maison a des enfants qui en avaient besoin. Aujourd’hui, ils sont six dans sa famille d’accueil à Saint-Gédéon.  Après avoir eu deux enfants, Cathy souhaitait agrandir sa famille, mais elle ne voulait pas porter un autre enfant étant donné qu’elle était propriétaire ...

LIRE LA SUITE
C’est un départ pour la 40e édition d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

Publié le 28 novembre 2025

C’est un départ pour la 40e édition d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

C’est aujourd’hui qu’Opération Nez rouge débute ses soirées de raccompagnent et marque du même coup la 40e édition de son histoire en Beauce-Etchemin. Les bénévoles en dossards rouge seront prêts à raccompagner les citoyens de la région dès 21 h ce vendredi soir.  Comme à l'accoutumée, le territoire compte trois centrales soit: celle du le ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge