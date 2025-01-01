Déjeuner-conférence de l’AQDA sur la lutte contre la fraude

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches tiendra son prochain déjeuner-conférence le mardi 9 décembre prochain, dès 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges.

À cette occasion, les convives pourront entendre la directrice adjointe du Service aux membres chez Desjardins, Valérie Quirion, parler de la lutte contre la fraude.

«Nous avons beau en parler, tant à la radio, à la télévision ou dans les journaux, aujourd’hui encore, plusieurs personnes tombent dans le piège des fraudes», rappelle Hélène Morin, responsable des communications de l'organisme

«Les fraudeurs n’ont aucune gêne et développent toujours de nouveaux moyens pour nous faire tomber dans leurs pièges. Apprenez-en davantage sur les différents types de fraude, comment les reconnaître et les bons réflexes à développer pour nous protéger.»

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30. Les personnes intéressées doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches (418 222-0000).