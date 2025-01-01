« J’adore être famille d’accueil » : la mission inspirante de Cathy Poulin

Voir la galerie de photos

Il y a une vingtaine d’années, Cathy Poulin a choisi d’ouvrir les portes de sa maison a des enfants qui en avaient besoin. Aujourd’hui, ils sont six dans sa famille d’accueil à Saint-Gédéon.

Après avoir eu deux enfants, Cathy souhaitait agrandir sa famille, mais elle ne voulait pas porter un autre enfant étant donné qu’elle était propriétaire d’un restaurant. « J’avais le goût d’accueillir des enfants à la maison. Ça a commencé comme ça et j’ai adoré! », a-t-elle confié en entrevue avec EnBeauce.com.

Ses enfants avaient 5 et 7 ans quand elle s’est lancée dans l’aventure, mais ils gardent de très bons souvenirs de leur enfance. « C’était comme avoir des cousins à la maison! Ils jouaient ensemble, ça s'amusait, ils ont vraiment aimé ça. » Au début, elle a accueilli des enfants à courts ou moyens termes, mais au fil du temps elle a eu des enfants qui étaient placés jusqu’à leur majorité.

D’importants liens se sont tissés au sein de la famille. « C’est correct de s’attacher, mais on continue de les voir, ils nous appellent et on continue d’être là pour eux même s’ils ne sont plus à la maison. »

Pour cette Beauceronne au grand cœur, être une famille d’accueil lui a permis de transformer sa vie et celles des jeunes qu’elles accompagnent. « Ils arrivent ici, ils ont besoin d’aide, d’écoute, qu’on les amène à grandir et à avoir un milieu stable. Il faut les écouter et les prendre où ils sont rendus dans leur cheminement.»

L’engagement qu’elle a pris envers la vingtaine d’enfants qu’elle a eu sous son toit au fil des ans a toujours été empreints d’amour et de générosité. En travaillant en équipe avec les professionnels qui gravitent autour des enfants, elle veut les aider à s’épanouir. « Il y a 20 ans j’avais envie de les sauver, maintenant j’ai envie de travailler avec eux. J’ai envie qu’ils grandissent à côté de moi et d’être un modèle pour eux. (...) Notre cadeau est grand quand on les voit s’épanouir.»

« Moi j’adore être famille d’accueil! », a conclu la mère de famille.