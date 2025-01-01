C’est un départ pour la 40e édition d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins

C’est aujourd’hui qu’Opération Nez rouge débute ses soirées de raccompagnent et marque du même coup la 40e édition de son histoire en Beauce-Etchemin.

Les bénévoles en dossards rouge seront prêts à raccompagner les citoyens de la région dès 21 h ce vendredi soir.

Comme à l'accoutumée, le territoire compte trois centrales soit: celle du le secteur Chaudière desservant les MRC Beauce-Sartigan et Beauce-Centre, celle du secteur Beauce-Nord desservant la MRC de la Nouvelle-Beauce et enfin celle du secteur Etchemins desservant les habitants de la MRC des Etchemins.

Les numéros de téléphone sont toujours les mêmes :

Pour le secteur Chaudière : 418-227-0808 ;

Pour le secteur Beauce-Nord : 418-387- 6444;

Pour le secteur Etchemins: 418-625-3000.

Nos centrales de bénévoles sont toujours situées aux mêmes endroits soit: à la polyvalente de Saint-Georges, à l'école Monseigneur Feuiltault de Sainte-Marie et à l'école Notre-Dame Lac Etchemin.

Même S'il est fortement recommandé aux personnes intéressées à s'impliquer bénévolement de s'inscrire à l'avance, en se rendant sur opérationnezrouge.com, il est toujours possible de vous inscrire directement à chacune de nos centrales dès

20 h les soirs de service.

Plus de 10 soirées de service et plusieurs façons de donner

Les raccompagnements seront offerts lors de 14 soirées : les 28-29 novembre, les 5-6, 12-13, 19-20, 24 à 27 et 30-31 décembre. Il est possible de faire un don par pourboire en argent comptant, par carte ou par virement Interac. En nouveauté cette année, la technologie Square facilitera les transactions électroniques.

Les bénévoles courent également la chance de gagner un voyage pour deux adultes vers une destination Club Med (Cancún, Guadeloupe ou Punta Cana), grâce à un tirage organisé par Voyages Gendron en partenariat avec Club Med. Chaque participation à une soirée donne une chance de gagner ce prix d’une valeur de 7 000 $.

Les entreprises et organismes sont aussi invités à s’impliquer en fournissant des équipes complètes pour une ou plusieurs soirées désignées. Le nom de leur organisation sera alors utilisé lors de la prise d’appel : « Opération Nez rouge, soirée [Nom de l’organisation], bonsoir. »

Depuis la création officielle de la région ONR Beauce-Etchemins en 2015, plus de 228 900 $ ont été redistribués à la communauté. À elle seule, l’édition 2024 avait généré 21 600 $ en dons et 74 800 $ en biens et services.