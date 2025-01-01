La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 22 novembre

Quand la lumière se fait rare : prendre soin de soi et des autres

Le mois de novembre apporte souvent son lot de grisaille, de froid et de journées plus courtes. Pour plusieurs, cette période marque un simple changement de saison, mais pour d’autres, elle peut être synonyme d’un réel déséquilibre : la dépression saisonnière. Ce trouble de l’humeur, lié principalement au manque de lumière naturelle, se manifeste par une baisse d’énergie, des troubles du sommeil, une humeur dépressive, une perte d’intérêt et parfois une plus grande irritabilité.

Près de 18 000 $ pour l’aménagement durable des forêts publiques

L’appel à projets du Programme d’aménagement durable des forêts (PADF) pour l'année 2026 est lancé pour la MRC des Etchemins.

L'EEB rend hommage à 15 légendes de l’entrepreneuriat

À l’occasion des célébrations entourant son 15e anniversaire de fondation, l’École d’Entrepreneurship de Beauce a rendu hommage à 15 légendes du milieu des affaires québécois.

Dimanche 23 novembre

Le magasin de machines à coudre Signer à Saint-Georges

Chronique de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Toi femme, moi homme : comment tout commence

La violence conjugale ne commence jamais brusquement, elle prend racine dans la façon dont notre société nous apprend à être des femmes et des hommes. Dès l’enfance, la socialisation nous transmet des messages sur ce qui est «normal» dans une relation : les filles doivent être patientes, compréhensives et responsables du bien-être du couple, alors que les garçons sont encouragés à être forts, à ne pas montrer leurs émotions et à décider.

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin blâmé pour des manquements contractuels

À la suite d'un examen mené au cours des derniers mois, l'Autorité des marchés publics (AMP) conclut que le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) n'a pas respecté ses obligations contractuelles, pour des services professionnels en architecture et en ingénierie.

Le comité de la nouvelle dénomination a entamé ses travaux

Le comité chargé de sélectionner la dénomination de la nouvelle entité municipale de Courcelles—Saint-Évariste-de-Forsyth a récemment débuté ses travaux.

Prix d'excellence pour le Marché Tradition Famille Groleau

Le Marché Tradition Famille Groleau, de Saint-Éphrem-de-Beauce, a remporté les grands honneurs, lors du Gala Excellence Sobey’s, présenté le 15 novembre.

Un recueil des contes de Noël québécois proposé par Jean-Louis Lessard

Le Beauceron Jean-Louis Lessard vient de lancer Contes de Noël d'antan au Québec, un recueil de 24 récits publiés entre 1884 et 1950.

Lundi 24 novembre

Manquements contractuels: le CSSBE a déjà adopté des mesures correctives

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) confirme avoir pris des mesures correctives importantes, à la suite des constats de l’Autorité des marchés publics (AMP) concernant la publication de contrats d’architecture et d’ingénierie entre 2021 et 2023.

Accident au McDonald's: le coroner dévoile le nom de la victime

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's le 20 novembre est Julie Lachance, une femme âgée de 61 ans.

Un nouvel espace de répit pour alléger le quotidien des proches aidants

Le gouvernement du Québec, en partenariat avec la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce, ont annoncé, ce lundi 24 novembre, un nouvel espace de répit de sept lits d’hébergement temporaire à Saint-Georges.

Sylvie Poulin nommé présidente du Domaine Taschereau – Parc nature

Sylvie Poulin devient la nouvelle présidente du conseil d’administration de la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau à Sainte-Marie.

Construction: un programme pour former une main-d'œuvre compétente et durable

La Commission de la construction du Québec (CCQ) était de passage au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) à Saint-Georges ce lundi. Une conférence de presse s’est tenue afin de souligner le succès des deux premières cohortes de formation de courte durée en électricité au sein du projet nommé « Parcours rémunéré en alternance travail étude en construction ».

À force de brasser de la merde tout le monde finit par puer

S’il y a une chose dont le Parti Libéral du Québec (PLQ) et son nouveau chef, Pablo Rodriguez, n‘avaient pas besoin de ce temps-ci, c’est bien d’une crise à l’interne. Et, comme si une crise ne suffisait pas, le PLQ se retrouve aux prises avec trois crises.

Mardi 25 novembre

Quatre personnes, dont deux Beaucerons, arrêtées pour tentative de meurtre

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL), en collaboration avec la Sûreté du Québec (SQ), a arrêté quatre individus, dont deux Beaucerons, en lien avec un événement survenu le 22 octobre dernier dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome où des coups de feu avaient été tirés.

Une rénovation de 7 M$ au CHSLD de Sainte-Hénédine

C'est ce lundi 24 novembre que l'on a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux rénovés du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Hénédine.

Une première livraison commerciale pour l'entreprise KSM Fertilisants

L'entreprise KSM Fertilisants vient d'effectuer la toute première expédition commerciale de son sulfate de potassium et de magnésium (SOPM), ont annoncé les dirigeants de la compagnie, lors d'une conférence de presse, tenue ce lundi 24 novembre, à l'usine de Tring-Jonction.

Restauration des cours d’eau: un premier colloque international réussi

Le tout nouveau colloque international REx-Fluvius, dédié à la restauration écologique des cours d’eau, a conclu sa première édition avec succès les 18 et 19 novembre, à La Cache à Maxime de Scott, en Beauce.

Le Cégep Beauce-Appalaches lance son «DÉFI Entrepreneur»

Le Cégep Beauce-Appalaches vient de réunir, sous une même identité, l’ensemble des activités et projets liés au développement des compétences entrepreneuriales étudiantes.

À 17 ans, Laurie-Maude Perreault a déjà donné 45 pouces de cheveux

Depuis l’âge de 11 ans, Laurie-Maude Perreault, une jeune femme de 17 ans originaire de Saint-Georges, remet régulièrement ses cheveux à un organisme montréalais qui fabrique des perruques destinées aux enfants malades. Elle poursuit ce geste depuis maintenant sept ans, avec l’objectif d’en faire au moins cinq dons au cours de sa vie, voire plus...

Accident sur la route 112: un sexagénaire perd la vie

Le conducteur du VUS impliqué dans le face à face avec un camion de 53 pieds survenu ce mardi à Saint-Frédéric est décédé.

Mercredi 26 novembre

Le centre d’arts martiaux Kaizen reçoit une distinction au Gala Aurora

Le centre d’arts martiaux Kaizen, situé à Saint-Georges, a remporté le prix Grand Gagnant Sport et Santé lors du prestigieux Gala Aurora de Vision PME, un événement qui souligne l’excellence et l’innovation des entreprises du Québec.

La Miellerie de Sophie reçoit le titre de Chevalier Bronze agricole

La Miellerie de Sophie, une entreprise apicole située à Notre-Dame-des-Pins, a décroché le titre de Chevalier (catégorie Bronze) lors du gala de l’Ordre national du mérite agricole, tenu le vendredi 21 novembre à Québec. L’annonce a été faite par l’entreprise elle-même dans une publication diffusée dimanche sur ses réseaux sociaux.

Accident au Beauce Carnaval: la CNESST dévoile son rapport

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rend aujourd’hui publiques les conclusions de son enquête sur l’accident ayant causé des blessures graves à un travailleur de Beauce Carnaval inc., le 21 mai 2025, à Baie-Comeau.

Encore un nouveau record pour Marie-Philip Poulin

Un nouveau titre s'est ajouté à la liste déjà presque sans fin d’accomplissements individuels et collectifs réalisés au cours de la carrière de Marie-Philip Poulin.

Guillaume Leclerc lance un nouvel album pour le temps des Fêtes

L’auteur-compositeur Guillaume Leclerc, originaire du Bas-Saint-Laurent mais désormais installé à Sainte-Marie, vient de lancer le volume 2 de son album Le temps des Fêtes, qui comprend huit nouvelles chansons originales.

Jeudi 27 novembre

Patrice Mathieu devient préfet de la MRC Beauce-Centre

Patrice Mathieu, maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, a été nommé préfet de la MRC Beauce-Centre pour un contrat de deux ans et son préfet suppléant est Patrick Mathieu, maire de la ville de Beauceville.

La MRC Beauce-Sartigan s'unit contre l’insécurité alimentaire

Initié par le comité en sécurité alimentaire de Beauce-Sartigan et CollaborAction, la journée InspirAction Alimentaire, tenue le 20 novembre à Saint-Éphrem, a permis à de nombreux acteurs des secteurs agricole, communautaire, scolaire, municipal et de la santé à mieux connaître le portrait de l’insécurité alimentaire de Beauce-Sartigan.

Changement au conseil d’administration d’établissement du CISSS de Chaudière-Appalache

Après la création du conseil d’administration d’établissement (CAE) en juillet dernier et la nomination de ses membres par Santé Québec, ceux-ci ont procédé à la désignation de Jérôme l'Heureux à titre de président et de Hervé Bernier à titre de vice-président, lors de la séance du 19 novembre.

Élection du préfet et de sa suppléante à la MRC des Etchemins

Le nouveau Conseil des maires de la MRC des Etchemins s’est réuni pour une première séance mercredi soir, amorçant ainsi son mandat. La rencontre a été marquée par l’élection de la nouvelle préfecture et l’adoption du budget 2026.

Jeux du Québec: un investissement de 6M$ pour améliorer les infrastructures

Une aide financière de 6 millions de dollars a été accordée à la Ville de Saint-Georges et au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) afin de réaliser de multiples projets d'infrastructures sportives dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec d'été en 2027.

L'amour est dans le pré: Ariane tente sa chance dans la prochaine saison

Une agricultrice de Honfleur s'est lancée dans l’aventure L’Amour est dans le pré. Il s’agit d’Ariane Dion, 24 ans, productrice porcine.

Vendredi 28 novembre

Francis Bélanger élu préfet de la MRC Beauce-Sartigan

Lors de la séance régulière du conseil de la MRC de Beauce-Sartigan tenue le 26 novembre, Francis Bélanger, maire de Courcelles-Saint-Évariste, a été élu préfet.

Le Cégep Beauce-Appalaches remet près de 10 000 $ en bourses à ses élèves

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a remis un total de 9 750 $ en bourses à 19 étudiantes et étudiants récemment admis sur ses trois campus, dans le but de soutenir leur transition vers les études collégiales et de favoriser leur réussite dès l’automne 2025.

Olivier Dumais devient le nouveau préfet de la MRC Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a élu, lors de sa plus récente séance du conseil, son nouveau préfet pour les deux prochaines années : Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon. Carole Santerre, mairesse de Saints-Anges, agira quant à elle comme préfète suppléante.

Plus de 100 participants au Sommet de la relève 2025

Plus de 100 participants sont venus réfléchir ensemble à l’avenir des entreprises de la région, dans le cadre du Sommet de la relève 2025, qui s'est déroulé hier, à La Cache à Maxime de Scott.

Un prix en innovation pour le Centre DiXtrAction

Le Centre DiXtrAction de Saint-Georges est le lauréat 2025 du quatrième Concours en innovation, que tient l'organisme Destination Beauce.

« J’adore être famille d’accueil » : la mission inspirante de Cathy Poulin

Il y a une vingtaine d’années, Cathy Poulin a choisi d’ouvrir les portes de sa maison a des enfants qui en avaient besoin. Aujourd’hui, ils sont six dans sa famille d’accueil à Saint-Gédéon.