Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

CISSS de Chaudière-Appalaches

Devenir famille d'accueil pour changer la vie d'un enfant

durée 14h00
11 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches est à la recherche de familles d’accueil pour héberger des enfants âgés de 0 à 17 ans, incluant ceux ayant des besoins particuliers tels qu’une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Être famille d’accueil, c’est bien plus qu’un geste de générosité : c’est un engagement humain, relationnel et éducatif qui peut aussi devenir un véritable travail. Les familles d’accueil reçoivent un soutien financier, éducatif et psychosocial ainsi que de la formation. Elles sont accompagnées par une équipe dédiée qui veille à leur bien-être et à celui des enfants qu’elles accueillent.

« Accueillir un enfant chez nous a transformé notre quotidien. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est profondément enrichissant. Le soutien du CISSS de Chaudière-Appalaches nous a permis de nous sentir épaulés à chaque étape », témoigne une famille d’accueil de la région.

Les familles d'accueil jouent un rôle crucial dans la vie de ces enfants en prenant soin d’eux, en développant leur autonomie, en leur redonnant confiance et plus encore.

Pour tout savoir sur le rôle de famille d’accueil et les démarches à suivre, visitez : cisssca.com/fa.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Publié hier à 17h00

Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Le 25e souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser cette année une somme de 467 297 $, au profit de la Fondation Moisson Beauce. L'événement s'est tenu le samedi 8 novembre, au Centre de congrès Le Georgesville, sous la présidence d’honneur de Claude Dufour, propriétaire, apicultrice et sommelière du miel certifiée de Douceurs des ...

LIRE LA SUITE
Un appel lancé à s'inscrire aux consultations publiques

Publié hier à 15h00

Un appel lancé à s'inscrire aux consultations publiques

La Coalition des Victimes Collatérales (CVC) lance un appel aux citoyens concernés de participer en grand nombre aux consultations publiques de l'Office des transports du Canada (OTC), qui débutent cette semaine sur le projet de voie ferroviaire de contournement à Lac-Mégantic. Le groupe invite en particulier à s'inscrire à l'audience en ...

LIRE LA SUITE
Le jour du Souvenir célébré à Beauceville pour honorer le devoir de mémoire

Publié le 9 novembre 2025

Le jour du Souvenir célébré à Beauceville pour honorer le devoir de mémoire

La cérémonie du jour du Souvenir de Beauceville s’est tenue ce dimanche matin au Parc Mathieu en présence d’élus locaux, de citoyens ainsi que de plusieurs membres du Régiment de la Chaudière et de cadets. Pendant que les militaires remontaient le boulevard Renault, les noms inscrits sur le cénotaphe ont été lus à haute voix afin de souligner les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge