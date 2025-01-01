Devenir famille d'accueil pour changer la vie d'un enfant

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches est à la recherche de familles d’accueil pour héberger des enfants âgés de 0 à 17 ans, incluant ceux ayant des besoins particuliers tels qu’une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme.

Être famille d’accueil, c’est bien plus qu’un geste de générosité : c’est un engagement humain, relationnel et éducatif qui peut aussi devenir un véritable travail. Les familles d’accueil reçoivent un soutien financier, éducatif et psychosocial ainsi que de la formation. Elles sont accompagnées par une équipe dédiée qui veille à leur bien-être et à celui des enfants qu’elles accueillent.

« Accueillir un enfant chez nous a transformé notre quotidien. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est profondément enrichissant. Le soutien du CISSS de Chaudière-Appalaches nous a permis de nous sentir épaulés à chaque étape », témoigne une famille d’accueil de la région.

Les familles d'accueil jouent un rôle crucial dans la vie de ces enfants en prenant soin d’eux, en développant leur autonomie, en leur redonnant confiance et plus encore.

Pour tout savoir sur le rôle de famille d’accueil et les démarches à suivre, visitez : cisssca.com/fa.