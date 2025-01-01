Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Objectif de 25 000 $

La Guignolée des Chevaliers de Colomb de Saint-Georges est en marche

durée 16h15
11 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La traditionnelle Guignolée des Chevaliers de Colomb du conseil 2283 de Saint-Georges a pris son envol cette semaine.

Le tout est organisé en collaboration avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, et le curé de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, Alain Pouliot.

L'objectif de collecte de 25 000 $ permettra de fournir aux familles dans le besoin de la nourriture nécessaire à leur subsistance toute l’année.

La sollicitation se fera principalement aux maisons, par des visites des membres du conseil jusqu'à la fin de la guignolée, à la mi-décembre.

De même, des dons spontanés pourront être faits dans les tirelires aux couleurs de la Guignolée, réparties dans la plupart des commerces de Saint-Georges

Des collectes auront aussi lieu dans les deux églises de Saint-Georges, lors des messes du samedi 22 novembre, et du dimanche 23 novembre.

Ce même dimanche du 23 novembre, les citoyens sont invités à se rendre à l’une ou l’autre des deux églises (porte 1 pour  l’église l’Assomption, porte 2 à l’église de Saint-Georges), de 13 h à 16 h, pour faire un don monétaire. Il sera possible d’obtenir un reçu pour impôts sur place.

Enfin, les âmes généreuses peuvent aussi libeller un chèque à l’ordre de La Guignolée des Chevaliers de Colomb et expédier le tout par la poste au 14200, boul. Lacroix, C.P. 34, Ville Saint-Georges (Québec) G5Y 5C4.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Jour du Souvenir hivernal à Saint-Georges

Publié à 15h00

Jour du Souvenir hivernal à Saint-Georges

C'est au lendemain de la première bonne bordée de neige de l'année que s'est tenue, ce matin, la cérémonie du jour du Souvenir, à la Place des vétérans de Saint-Georges. Plus d'une centaine de personnes se sont agglutinées autour du monument du site pour entendre quelques discours, après quoi on a procédé avec le traditionnel dépôt des couronnes ...

LIRE LA SUITE
Devenir famille d'accueil pour changer la vie d'un enfant

Publié à 14h00

Devenir famille d'accueil pour changer la vie d'un enfant

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches est à la recherche de familles d’accueil pour héberger des enfants âgés de 0 à 17 ans, incluant ceux ayant des besoins particuliers tels qu’une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Être famille d’accueil, c’est ...

LIRE LA SUITE
Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Publié hier à 17h00

Les 25e Agapes rapportent près de 470 000 $

Le 25e souper gastronomique Les Agapes a permis d'amasser cette année une somme de 467 297 $, au profit de la Fondation Moisson Beauce. L'événement s'est tenu le samedi 8 novembre, au Centre de congrès Le Georgesville, sous la présidence d’honneur de Claude Dufour, propriétaire, apicultrice et sommelière du miel certifiée de Douceurs des ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge