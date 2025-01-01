La Guignolée des Chevaliers de Colomb de Saint-Georges est en marche

La traditionnelle Guignolée des Chevaliers de Colomb du conseil 2283 de Saint-Georges a pris son envol cette semaine.

Le tout est organisé en collaboration avec la Société Saint-Vincent-de-Paul, et le curé de la paroisse Saint-Georges-de-Sartigan, Alain Pouliot.

L'objectif de collecte de 25 000 $ permettra de fournir aux familles dans le besoin de la nourriture nécessaire à leur subsistance toute l’année.

La sollicitation se fera principalement aux maisons, par des visites des membres du conseil jusqu'à la fin de la guignolée, à la mi-décembre.

De même, des dons spontanés pourront être faits dans les tirelires aux couleurs de la Guignolée, réparties dans la plupart des commerces de Saint-Georges

Des collectes auront aussi lieu dans les deux églises de Saint-Georges, lors des messes du samedi 22 novembre, et du dimanche 23 novembre.

Ce même dimanche du 23 novembre, les citoyens sont invités à se rendre à l’une ou l’autre des deux églises (porte 1 pour l’église l’Assomption, porte 2 à l’église de Saint-Georges), de 13 h à 16 h, pour faire un don monétaire. Il sera possible d’obtenir un reçu pour impôts sur place.

Enfin, les âmes généreuses peuvent aussi libeller un chèque à l’ordre de La Guignolée des Chevaliers de Colomb et expédier le tout par la poste au 14200, boul. Lacroix, C.P. 34, Ville Saint-Georges (Québec) G5Y 5C4.