Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois d'août.

Samedi 16 août

Shauna Liu conserve son titre au Championnat canadien junior féminin à Sainte-Marie

La golfeuse ontarienne Shauna Liu a confirmé son statut de favorite en remportant, pour une deuxième année consécutive, le Championnat canadien junior féminin 2025. La ronde finale s’est déroulée aujourd’hui sur les verts du Club de golf de Sainte-Marie, où la jeune athlète a impressionné en ramenant une carte exceptionnelle de -8.

Dimanche 17 août

Noah Fecteau signe une 19e place au Championnat canadien junior de golf

Le jeune golfeur de Saint-Georges, Noah Fecteau, a réussi une performance remarquée lors du Championnat canadien junior masculin 2025, disputé du 11 au 15 août au Club de golf Gowan Brae, à Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

L’éducation comme arme : l’histoire inspirante d’Averty Ndzoyi

Arrivé au Québec en plein mois de décembre, Averty Ndzoyi se souvient encore du choc de ses premiers pas dans la neige : « Je me suis demandé ce qu'est-ce que ces gens sont venus faire ici… et tout de suite, la réponse est venue dans ma propre tête : mais toi, qu’est-ce que tu fais ici ? » raconte-t-il en souriant.

Lundi 18 août

Après 30 ans d'histoire, M2 Boardshop ferme ses portes

Commerce emblématique du monde du snowboard, du skate et de la mode depuis 1996, M2 Boardshop, à Saint-Georges, fermera définitivement ses portes prochainement.

Inauguration officielle de la Terrasse du Seigneur de la Gorgendière

La Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables a récemment inauguré la Terrasse du Seigneur de la Gorgendière. L'installation s'élève sur le site historique du parc du Moulin des Fermes.

Mardi 19 août

Meurtre à Lac-Mégantic en 2022 : les policiers ont agi raisonnablement

Un an après la condamnation à perpétuité de Mathieu Maheux-Dumont pour le meurtre d’Alexandre Girouz, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) expose les raisons pour lesquelles il n’y a pas eu de poursuites contre les policiers impliqués dans le dossier.

Mercredi 20 août

Rosalie Breton, la force tranquille derrière les Titans de Limoilou

À 19 ans, la hockeyeuse de Saint-Bernard, Rosalie Breton, s’apprête à vivre une saison bien particulière. Pour sa dernière année au sein des Titans de Limoilou, elle a été désignée capitaine par ses entraîneurs et ses coéquipières.

Jeudi 21 août

Sclérose en plaques: Lina Labbé a choisi de ne pas se laisser définir par la maladi

Femme d'affaires et cheffe d'entreprise pendant sa carrière dans l'industrie métallurgique, Lina Labbé a choisi de ne pas se laisser définir par la maladie qui l'affecte depuis 2014, soit la sclérose en plaques (SP). C'est du moins ce qu'elle a partagé en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Quatre Beaucerons se démarquent aux Jeux du Canada de St. John's

Les Jeux du Canada battent leur plein et plusieurs athlètes de la Beauce continuent de se démarquer au sein d’Équipe Québec.

Décès de l'écrivain Jacques Poulin

Considéré comme un des géants de la littérature québécoise, «qui n’a cessé d’explorer les multiples facettes de la nature humaine et des rapports entre les êtres», l'écrivain Jacques Poulin est décédé jeudi à l'âge de 87 ans.

Vendredi 22 août

Plus de 24 000$ amassés au profit de l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir

Plus de 24 000$ ont été amassés lors de la troisième édition de l’événement « Les Entreprises en famille », organisée au profit de l’organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.

À l'Écurie MJ, le quotidien est rythmé par les chevaux

À l’Écurie MJ de Saint-Honoré-de-Shenley, le quotidien de la famille Boulanger s’organise au rythme des chevaux.

Samedi 23 août



Guerre en Ukraine: le statu quo pour Sylvain Longchamps

Les bombardements russes se sont rapprochés du lieu de résidence de Sylvain Longchamps, un agronome originaire de Saint-Georges, qui vit et travaille dans l'Ouest de l'Ukraine.

Dimanche 24 août



Turbo Images ouvre une usine aux États-Unis

L'entreprise beauceronne Turbo Images, un fournisseur spécialisé en habillage de flottes de véhicules, vient d'annoncer par voie de communiqué de presse, l'ouverture récente d'une nouvelle usine aux États-Unis.

Lundi 25 août



Le Cégep Beauce-Appalaches accueille 2222 étudiantes et étudiants

Les trois campus du Cégep Beauce-Appalaches (CBA) accueillent, pour cette rentrée 2025, un total de 2 222 étudiantes et étudiants, ce qui constitue un nouveau record d’inscriptions pour cette institution, qui célèbre 35 ans d'existence sous cette appellation.

Mardi 26 août



Plus de 50 000$ amassés au 38e Tournoi du coeur

Le 38e Tournoi du cœur, qui s'est tenu au Club de Golf de Beauceville le 22 août au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, a battu un nouveau record.



Isadora Quirion termine 2e au Triathlon de Val-d’Or

La Beauceronne Isadora Quirion a remporté la médaille d'argent au Triathlon de Val d'Or, qui a été disputé dimanche, dans cette ville minière de l'Abitibi-Témiscamingue.



Le Cégep Beauce-Appalaches démarre un nouveau plan stratégique

Outre le fait d'accueillir un nombre record d'étudiantes et d'étudiants sur ses trois campus, la rentrée 2025 au Cégep Beauce-Appalaches (CBA) concorde aussi avec l’arrivée du nouveau Plan stratégique 2025-2030, qui met de l’avant «des valeurs humaines fortes et une mission renouvelée.»

Mercredi 27 août



Le CSSBE est prêt pour la rentrée de ses 21 122 élèves

Ce sont 21 122 élèves qui font leur rentrée au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) pour l’année scolaire 2025-2026.



Samuel Bruneau avance au jour le jour avec une touche d’humour

Paralysé depuis ses 14 ans, Samuel Bruneau, natif de Saint-Georges, a toujours pris son handicap avec beaucoup d’humour.

Jeudi 28 août



Une rentrée plus équitable pour 330 élèves de Beauce-Sartigan

Plus de 330 élèves du primaire et du secondaire de la MRC Beauce-Sartigan, vivant au sein de familles du milieu rural en situations économiques précaires, ont reçu des cartes cadeaux permettant l’achat de fournitures scolaires neuves.



Chemin de fer Sartigan: début du projet des installations de Tring-Jonction

L'entreprise Chemin de fer Sartigan vient d'entreprendre les premières étapes d’installation de son futur quartier général et de l’atelier d’entretien et de réparation du matériel roulant, qui verra le jour à Tring-Jonction à partir de 2026.

Vendredi 29 août



Maya Caron lance une campagne pour soutenir la maison Havre l'Éclaircie

La Beauceronne Maya Caron lance une initiative solidaire de soutien pour amasser des fonds, afin d’acheter des produits essentiels qui seront remis à Havre l’Éclaircie, une maison d’aide et d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, installée à Saint-Georges.

Samedi 30 août

Une Beauceronne se lance dans l’aventure Masterchef Québec

« Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours aimé la cuisine », s’est remémoré Nathalie Robitaille, une résidente de Saint-Lambert-de-Lauzon qui a participé à la saison 3 de Masterchef Québec.

Dimanche 31 août

Le Beaucevillois DeBlank sort son premier titre: Red eyes

Frederick Leblanc, alias DeBlank, natif de Beauceville, vient de sortir son premier titre Red eyes qu’il a lui-même réalisé.