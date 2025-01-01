Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de juin.

Dimanche 15 juin

Production maraîchère: un bon deux semaines de retard

Le temps maussade de mai, et les pluies importantes — 125 millimètres en Chaudière-Appalaches, pour une moyenne annuelle de 91 mm — ont retardé le début de saison de la production maraîchère dans la région.

Un Colombien champion du Tour de Beauce

Le Colombien Diego Andres Camargo de la formation Medellin est le nouveau champion du 37eTour de Beauce.

Lundi 16 juin

Une étude d’opportunité lancée pour un second pont à Saint-Georges

Le gouvernement du Québec a officiellement lancé une étude d’opportunité afin d’évaluer les solutions possibles pour améliorer la circulation entre les deux rives de la rivière Chaudière à Saint-Georges, dont la construction d’un second pont.

Mardi 17 juin

La Ville de Saint-Georges remet une bourse de 10 000 $ à Maréva Bédard

La Ville de Saint-Georges a remis une bourse de 10 000 $ à Maréva Bédard, PDG de l’entreprise Les Pères Nature, pour l’appuyer dans sa formation à l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB).

«S'il le faut, on va prendre des décisions drastiques» — Le maire François Veilleux

C'est ce qu'a déclaré hier soir le maire de Beauceville, François Veilleux, durant la période des questions de la séance régulière du conseil municipal.

Des dimanches inclusifs instaurés au St-Hubert de Saint-Georges

Isabelle et Marie-Ève Beaulieu, propriétaires de la rôtisserie St-Hubert de Saint-Georges, ont récemment mis en place les « dimanches inclusifs » dans leur restaurant.

Mercredi 18 juin

Marie-Philip Poulin est la «Hockeyeuse de l'année» à l'international

La Beaucevilloise Marie-Philip Poulin a remporté le titre de Joueuse de l'année pour la saison 2024-2025, vient d'annoncer l'IIHF (International Ice Hockey Federation).