Rétrospective 2025
L'actualité de juin — 1 de 2
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de juin.
Dimanche 1er juin
Raymond Delarosbil reprend les rênes du Cool FM de Saint-Georges
Le Cool FM de Saint-Georges annonce le retour de Raymond Delarosbil au poste de directeur général de l’équipe de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).
La Course colorée attire des centaines de participants au Parc des Sept-Chutes
Malgré une météo incertaine, plusieurs centaines de personnes ont pris part, ce samedi 31 mai, à la Course colorée organisée au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges.
Plus de 250 coureurs à la 2e édition de « Je cours Rotary » à Saint-Georges
La seconde édition de la course « Je cours Rotary » a rassemblé 260 coureurs ce samedi 31 mai à Saint-Georges. Un chiffre qui double la participation de l’an dernier, signe que l’événement gagne en popularité.
Saint-Côme-Linière : 200 ans d’histoire en images
Pour souligner les 200 ans de fondation de Saint-Côme-Linière, une série de photos comparatives, réalisée par EnBeauce.com, permet de mesurer l’évolution de cette municipalité beauceronne, marquée par une riche histoire et un attachement profond à son patrimoine.
Lundi 2 juin
Dévoilement du Monument commémoratif du Souvenir de Lévis
C'est ce samedi 31 mai, à la Terrasse du Chevalier-de-Lévis que le Régiment de la Chaudière, en collaboration avec la Ville de Lévis et la Fondation du Musée du Régiment, a procédé au dévoilement officiel du Monument commémoratif du Souvenir de Lévis.
Le Groupe NPI | Nikol Poulin reçoit le Jarret d'Or
Le Groupe NPI | Nikol Poulin s'est vu remettre le Jarret d'Or lors du 36e Gala de l’entreprise beauceronne organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges le 31 mai.
Mardi 3 juin