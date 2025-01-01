Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de juin.

Dimanche 1er juin



Raymond Delarosbil reprend les rênes du Cool FM de Saint-Georges

Le Cool FM de Saint-Georges annonce le retour de Raymond Delarosbil au poste de directeur général de l’équipe de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).



La Course colorée attire des centaines de participants au Parc des Sept-Chutes

Malgré une météo incertaine, plusieurs centaines de personnes ont pris part, ce samedi 31 mai, à la Course colorée organisée au Parc des Sept-Chutes à Saint-Georges.



Plus de 250 coureurs à la 2e édition de « Je cours Rotary » à Saint-Georges

La seconde édition de la course « Je cours Rotary » a rassemblé 260 coureurs ce samedi 31 mai à Saint-Georges. Un chiffre qui double la participation de l’an dernier, signe que l’événement gagne en popularité.



Saint-Côme-Linière : 200 ans d’histoire en images

Pour souligner les 200 ans de fondation de Saint-Côme-Linière, une série de photos comparatives, réalisée par EnBeauce.com, permet de mesurer l’évolution de cette municipalité beauceronne, marquée par une riche histoire et un attachement profond à son patrimoine.

Lundi 2 juin



Dévoilement du Monument commémoratif du Souvenir de Lévis

C'est ce samedi 31 mai, à la Terrasse du Chevalier-de-Lévis que le Régiment de la Chaudière, en collaboration avec la Ville de Lévis et la Fondation du Musée du Régiment, a procédé au dévoilement officiel du Monument commémoratif du Souvenir de Lévis.



Le Groupe NPI | Nikol Poulin reçoit le Jarret d'Or

Le Groupe NPI | Nikol Poulin s'est vu remettre le Jarret d'Or lors du 36e Gala de l’entreprise beauceronne organisé par la Chambre de commerce de Saint-Georges le 31 mai.

Mardi 3 juin