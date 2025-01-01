Nous joindre
Au Tim Hortons de Saint-Prosper

Un Biscuit Sourire pour soutenir les jeunes de la Polyvalente des Abénaquis

durée 08h00
17 novembre 2025
Par Germain Chartier, Journaliste

Du 17 au 23 novembre 2025, les citoyens de Saint-Prosper et des alentours sont invités à participer à la campagne des Biscuits Sourire des Fêtes au Tim Hortons local.

Chaque biscuit, vendu au coût de 2 $, permettra de soutenir une bonne cause: 50 % des profits seront remis à la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis.

Les fonds amassés serviront à appuyer des élèves dans le besoin et à encourager la motivation scolaire par l’attribution de bourses.

Les entreprises sont aussi invitées à contribuer en précommandant des boîtes de 6 ou 12 biscuits via ce lien.

Un petit geste gourmand qui peut faire une réelle différence dans la vie des jeunes de la région.

