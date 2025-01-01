Un Biscuit Sourire pour soutenir les jeunes de la Polyvalente des Abénaquis

Du 17 au 23 novembre 2025, les citoyens de Saint-Prosper et des alentours sont invités à participer à la campagne des Biscuits Sourire des Fêtes au Tim Hortons local.

Chaque biscuit, vendu au coût de 2 $, permettra de soutenir une bonne cause: 50 % des profits seront remis à la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis.

Les fonds amassés serviront à appuyer des élèves dans le besoin et à encourager la motivation scolaire par l’attribution de bourses.

Les entreprises sont aussi invitées à contribuer en précommandant des boîtes de 6 ou 12 biscuits via ce lien.

Un petit geste gourmand qui peut faire une réelle différence dans la vie des jeunes de la région.