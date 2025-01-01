Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de septembre.

Lundi 15 septembre

Une soirée-bénéfice rapporte 51 000 $ pour l’organisme Le Sillon

La 8e édition de la soirée-bénéfice au profit de l’organisme Le Sillon s’est tenue ce samedi 13 septembre à Saint-Georges et a permis d’amasser un montant record de 51 000 $.

Masterchef Québec: Nathalie échappe à l'élimination

Après le premier Tournoi Masterchef, les cuisiniers de la 3e saison de l’émission participaient à leur premier défi d’élimination ce dimanche.

L’Association bénévole Beauce-Sartigan a fêté ses 45 ans

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) a célébré ses 45 années d’existence en organisant une grande journée de reconnaissance, le vendredi 12 septembre, au Centre de congrès Le Georgesville à Saint-Georges.

Mardi 16 septembre

Des pilotes beaucerons font découvrir le ciel à 45 enfants à Saint-Georges

Le samedi 6 septembre, l’aéroport de Saint-Georges a été le théâtre d’une activité inoubliable pour 45 enfants et leurs familles. En collaboration avec La Maison de la Famille, l’Aérofête de Beauce inc. et le Club Aéronautique de Beauce, neuf pilotes beaucerons ont offert gracieusement des tours d’avion et d’hélicoptère, totalisant 22 vols et plus de 11 heures dans les airs.

L’urgence de Saint-Georges déploie un système de téléprétriage

Une innovation est désormais en place à l’urgence de l’Hôpital de Saint-Georges : un système de téléprétriage permet depuis peu aux usagers d’être évalués à distance par une infirmière, dès leur arrivée à l’urgence.

Trente logements abordables pour aînés inaugurés à Saint-Prosper

La Maison Héritage Abénaki, une nouvelle résidence comprenant 30 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d’autonomie, a été officiellement inaugurée ce mardi 16 septembre à Saint-Prosper, en présence des partenaires gouvernementaux et municipaux.