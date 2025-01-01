Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de septembre.

Lundi 1er septembre

Cyclisme sur route : David Drouin champion québécois chez les seniors

Le cycliste beauceron David Drouin, originaire de Saint-Prosper, s’est illustré, samedi 23 août dernier, en décrochant le titre de champion québécois chez les seniors lors des Championnats québécois de cyclisme sur route élites, disputés à Massueville.

Marie-Claude Grégoire nommée directrice de bureau de Jason Groleau

À compter du 6 octobre prochain, Marie-Claude Grégoire occupera le poste de directrice des bureaux du député fédéral de Beauce, Jason Groleau.

Où seront installées les sculptures de Paule Veilleux?

La Ville de Beauceville n'a toujours pas déterminé à quel endroit et à quel moment elle installera les quatre sculptures, acquises voilà plusieurs années, de l'artiste de renommée internationale, Paule Veilleux.

Neuf Beaucerons porteront les couleurs des Chevaliers de Lévis

L’équipe de hockey Midget AAA Les Chevaliers de Lévis a présenté ses vingt joueurs pour la saison 2025-2026. Mentionnons qu’à la suite d’un camp de sélection relevé, un total de neuf Beaucerons a été sélectionné.

Un modèle d’agriculture solidaire et de soutien alimentaire sans pareil au Québec

Un des projets les plus novateurs et orignaux du Québec, en matière d'agriculture sociale, de participation communautaire et de récupération du patrimoine bâti, connaît son aboutissement aujourd'hui en Beauce. En effet, l'organisme à but non lucratif, Cultiver pour partager a officiellement inauguré, devant un parterre d'environ 200 invités, le Complexe maraîcher philanthropique, un lieu qui deviendra sans doute emblématique, aménagé dans l’ancienne église du petit village de Saint‑Alfred.

Jeudi 4 septembre

Un premier album pour le groupe Roamhaven

Un jeune groupe musical de la région, Roamhaven, lance son tout premier album éponyme, qui sera disponible sur toutes les plateformes de streaming, à compter du 5 septembre. La formation a vu le jour en 2022 et compte des musiciens de la Beauce et de Bellechasse: Guillaume Couture (batterie), Albert Lacasse (voix et guitare), Ulysse Paradis-Leclerc (basse), et Clovis Veilleux (guitare solo).