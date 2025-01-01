Nous joindre
Pour reconnaître l'engagement

Prix Hommage bénévolat : dépôt des candidatures jusqu’au 5 décembre

19 novembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Les résidents de Chaudière-Appalaches ont jusqu’au 5 décembre pour proposer la candidature de bénévoles ou d’organismes qui se démarquent par leur engagement, dans le cadre des prix Hommage bénévolat-Québec 2026.

Considérés comme l’une des reconnaissances gouvernementales les plus prestigieuses dans le milieu communautaire, ces prix visent à mettre en lumière le travail souvent discret, mais essentiel, de celles et ceux qui, par leurs gestes, font une réelle différence dans leur communauté.

Trois catégories sont ouvertes à la mise en candidature : Jeune bénévole – prix Claude-Masson, Bénévole et Organisme. Les candidatures peuvent être soumises en ligne à l’adresse Québec.ca/prixbenevolat.

« Voici l'occasion idéale de souligner l'implication et le dévouement de citoyennes, citoyens et organisations ayant à cœur de faire une différence dans nos communautés. N'hésitez pas à proposer des candidatures. Il y a certainement des personnes et des organismes autour de vous qui méritent une telle reconnaissance officielle de votre gouvernement, notamment, ici, dans Beauce-Nord », a indiqué Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Le ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, rappelle que ces prix permettent de « dire merci à ces artisans du quotidien, qui travaillent souvent dans l’ombre pour le bien commun ». Il encourage les citoyens à soumettre une candidature afin de mettre en valeur les personnes et groupes qui agissent localement pour améliorer la qualité de vie.

La cérémonie de remise des prix se tiendra au printemps 2026, à l’occasion de la Semaine de l’action bénévole. Chaque année, une quarantaine de lauréats issus des différentes régions du Québec sont honorés.

