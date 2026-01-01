Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la première moitié du mois de décembre.

Lundi 1er décembre



Starbucks à Saint-Georges: ouverture finalement prévue pour janvier 2026

La nouvelle succursale Starbucks en construction sur la 107ᵉ Rue à Saint-Georges, ouvrira finalement ses portes en janvier 2026, a confirmé Starbucks Canada à EnBeauce.com, ce lundi 1er décembre.

Mardi 2 décembre



Topo Escalade se prépare pour ouvrir ses portes samedi

Après deux années de préparation, Jenny Dumont Blais, Thomas Pozer et Samuel Beaudoin ouvriront les portes de Topo Escalade ce samedi 6 décembre.



Voie de contournement à Lac-Mégantic: inquiétudes autour de la gestion de l'eau

Alors que l’Office des transports du Canada (OTC) tient une audience publique ce mardi 2 décembre à Lac-Mégantic, la Coalition des Victimes Collatérales (CVC) annonce qu’elle y prendra la parole pour exprimer ses vives inquiétudes face aux impacts hydrogéologiques du projet de voie de contournement ferroviaire.



Un élan de générosité avant Noël pour lutter contre l’insécurité alimentaire

À l’approche des Fêtes, la communauté du Cégep Beauce-Appalaches et sa Fondation se sont mobilisées autour de plusieurs initiatives au profit de Moisson Beauce et de sa population étudiante.



Un nouveau camion pour les pompiers de Beauceville

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Beauceville vient de prendre livraison de son tout nouveau camion autopompe.

Mercredi 3 décembre



Décès de la co-fondatrice de Beauce Carnaval

La co-fondatrice du parc d’attractions ambulant Beauce Carnaval, Cécile Binet, s'est éteinte lundi à l'âge de 103 ans.