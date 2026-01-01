Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de décembre.

Dimanche 14 décembre

Dans l’atelier de Guy Jacques, artisan ébéniste à Saint-Georges

À Saint-Georges, EnBeauce.com est allé à la rencontre de Guy Jacques, 80 ans, artisan ébéniste, afin d'en savoir plus sur cette passion qui l'anime depuis de nombreuses années. L'artisan nous emmène découvrir les différents endroits de sa maison et de son atelier afin de découvrir l'envers du décor.

Lundi 15 décembre

Luc Provençal et Samuel Poulin parmi les Meilleurs parlementaires de 2025

Les députés provinciaux de la Beauce, Samuel Poulin et Luc Provençal, se retrouvent tous les deux dans le palmarès annuel des Meilleurs parlementaires, publié par La Presse.

Mardi 16 décembre

Élections provinciales: Éric Duhaime considère sérieusement se présenter en Beauce

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, évalue présentement et sérieusement la possibilité de se présenter dans l'une des deux circonscriptions de la Beauce, en vue des élections générales qui auront lieu au Québec en octobre 2026.

Mercredi 17 décembre

Féerie de Noël à Cumberland: un bon hypnotisant dans le passé

Plonger dans la Féerie de Noël à Cumberland c’est faire un bond dans le passé et retrouver son âme d’enfants.

Vendredi 19 décembre

Plongée au cœur du programme de techniques policières à Saint-Georges

Depuis un peu plus d’un an, le programme Techniques policières est offert au campus du Cégep Beauce-Appalaches de Saint-Georges, une nouveauté qui attire déjà des étudiants de la Beauce et des environs.

Samedi 20 décembre

Près de 6 000 adresses privées de courant en Beauce-Etchemins

Près de 6 000 adresses étaient privées de courant en Beauce-Etchemin ce matin.

Permis de construction: très bonne année à Beauceville

La Ville de Beauceville a connu une très bonne année, quant à l'émission des permis de construction et de rénovation sur son territoire.

Lundi 22 décembre

Trois cadets de la Beauce récompensés pour leur leadership exceptionnel

Trois jeunes cadets de la Beauce ont récemment reçu certaines des distinctions les plus prestigieuses du Programme des cadets de l’Armée du Canada, soulignant leur engagement remarquable et leur leadership exemplaire.

Mardi 23 décembre

Retour sur les Portraits de femmes de cette année

Pour marquer la Journée internationale des droits des femmes et comme le veut la tradition, EnBeauce.com a réalisé huit portraits de femmes en mars dernier. En ces temps de rétrospectives annuelles, votre média vous propose de voir ou revoir celles qui ont été choisies en 2025.

Mercredi 24 décembre

Un élan de solidarité pour les personnes aînées de Beauceville

Le projet communautaire Merci d’être là a rassemblé la communauté beaucevilloise, le samedi, 13 décembre, dans un bel élan de solidarité.

(EN VIDÉO) Six rassemblements pour définir l'avenir de trois paroisses

Les membres des 27 communautés, qui forment l’Unité missionnaire Beauce-Sud, seront invités, en début d'année 2026, à des rencontres pour «écrire l'avenir de leur église.»

Jeudi 25 décembre