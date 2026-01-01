Voir la galerie de photos

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité qui ont marqué la deuxième moitié du mois de novembre.

Samedi 15 novembre

L'artiste peintre Nancy Mercier exposera une oeuvre en Espagne

L’artiste peintre Nancy Mercier, de Saint-Georges, verra l’une de ses toiles exposées au Château de la Casa del Arte, à Palma en Espagne, du 8 au 19 décembre prochain.

Normand Lapointe porté à son dernier repos

Plus de 250 personnes ont assisté, cet après-midi, aux funérailles de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe, célébrées par l'abbé Laval Bolduc en l'église de Saint-Victor.

Samuel Poulin rencontre la consule américaine pour défendre la Beauce

Le député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux PME, Samuel Poulin, a rencontré, ce vendredi 14 novembre, à Québec, la nouvelle consule générale des États-Unis, Anne Dudte.

Dimanche 16 novembre

Saint-Prosper honore deux bâtisseurs du sport sur son Mur des Célébrités

La Municipalité de Saint-Prosper a rendu hommage, ce samedi 15 novembre, à deux citoyens, Berthier Bédard et Donald Tanguay, qui se sont illustrés dans le monde sportif. La cérémonie, tenue au Centre Récréatif Desjardins, visait à souligner leur influence durable dans la communauté et leur parcours exceptionnel, en ajoutant leur portrait au mur des célébrités sportives.

Lundi 17 novembre

Etienne Groleau publie le premier tome de «Prendre sa place Projet Eidolon»

Etienne Groleau, enseignant en philosophie au Cégep Beauce-Appalaches, a sorti son nouveau livre « Prendre sa place Projet Eidolon ». Cet ouvrage est le Tome 1 d'une trilogie de science-fiction qui aborde de grands enjeux philosophiques de façon claire et captivante.

Quelque 100 repas distribués par le Club du Cœur de Jésus

Une centaine de repas ont été distribués à des personnes défavorisées et démunies de la paroisse, le samedi 15 novembre, à partir de l'église Saint-Georges, à l'initiative du Club du Cœur de Jésus (CCJ).

Plus de 20 000 $ amassés pour la Société du patrimoine des Beaucerons

Un tout premier souper-bénéfice, à se tenir dans le sud de la Beauce au profit de la Société du patrimoine des Beaucerons, a permis d'amasser plus de 20 000 $.

Mardi 18 novembre

Un édifice commercial de cinq étages au centre-ville de Beauceville

Un édifice de cinq étages, à vocation commerciale, pourrait bientôt s'élever au centre-ville de Beauceville. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le maire de la ville, Patrick Mathieu, à la séance du conseil municipal, tenue hier soir, qui constituait aussi la première de sa nouvelle administration.

Dépendance: rencontre au centre de réadaptation de Chaudière-Appalaches

Le Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches est un lieu essentiel dans la société parce qu’il permet à ceux qui en ont besoin « de retrouver leur estime de soi, d’explorer en profondeur la source de leur consommation et de retrouver une vie satisfaisante. »

Mercredi 19 novembre

Saint-Georges: près de 14,3 M$ en travaux autorisés en octobre

La Ville de Saint-Georges a délivré 129 permis de construction et de rénovation au cours de ce mois d’octobre, pour une valeur totale de 14,37 millions de dollars. Ces projets permettront notamment l’ajout de 32 nouvelles unités de logement sur le territoire.

Jeudi 20 novembre

Beauceville: le nouveau conseil se répartit les tâches

Les membres du nouveau conseil municipal de la Ville de Beauceville ont profité de leur première séance publique, lundi soir, pour se répartir les tâches au sein des divers comités.

Quatorze lauréats au 8e Gala Reconnaissance des Etchemins

Plus de 150 personnes ont assisté au grand dévoilement des lauréats du Gala reconnaissance des Etchemins, lors d’une soirée distinctive empreinte d’émotions, tenue le 6 novembre au Manoir des Etchemins, et organisée par la MRC des Etchemins en collaboration avec la SADC Bellechasse-Etchemins, le CJE Etchemins et Desjardins.

Signature d’un accord canadien: Samuel Poulin représente le Québec à Yellowknife

Le député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie et aux PME, Samuel Poulin, a représenté le Québec lors d’une rencontre du Comité du commerce intérieur tenue à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest ce mercredi 19 novembre, pour signer l’Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de produits (ACRM).

Les meilleurs chefs collégiaux du Québec étudient au Cégep Beauce-Appalaches

Deux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), Loïc Mousquès et Kevin Malandain, ont remporté le titre de Meilleurs chefs collégiaux du Québec 2025, à la compétition culinaire Moi, je cuisine!, du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).

Vendredi 21 novembre

Un nouveau café-sandwicherie ouvre ses portes à Sainte-Marie

Un nouveau café-sandwicherie, créé par deux sœurs entrepreneures, a ouvert ses portes ce matin au 115 Notre-Dame Sud à Sainte-Marie.

Saint-Georges: l’école Aquarelle devient la première « École Santé Globale »

L’école Aquarelle de Saint-Georges a franchi une étape importante ce vendredi 21 novembre en recevant officiellement l’emblème École Santé Globale, devenant ainsi la première institution scolaire en Chaudière-Appalaches à obtenir cette distinction.

Nathalie Poulin devient présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Nathalie Poulin devient la première femme a occuper le titre de présidente du conseil d’administration de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Samedi 22 novembre

L'EEB rend hommage à 15 légendes de l’entrepreneuriat

À l’occasion des célébrations entourant son 15e anniversaire de fondation, l’École d’Entrepreneurship de Beauce a rendu hommage à 15 légendes du milieu des affaires québécois.

Dimanche 23 novembre

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin blâmé pour des manquements contractuels

À la suite d'un examen mené au cours des derniers mois, l'Autorité des marchés publics (AMP) conclut que le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) n'a pas respecté ses obligations contractuelles, pour des services professionnels en architecture et en ingénierie.

Le comité de la nouvelle dénomination a entamé ses travaux

Le comité chargé de sélectionner la dénomination de la nouvelle entité municipale de Courcelles—Saint-Évariste-de-Forsyth a récemment débuté ses travaux.

Un recueil des contes de Noël québécois proposé par Jean-Louis Lessard

Le Beauceron Jean-Louis Lessard vient de lancer Contes de Noël d'antan au Québec, un recueil de 24 récits publiés entre 1884 et 1950.

Lundi 24 novembre

Manquements contractuels: le CSSBE a déjà adopté des mesures correctives

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) confirme avoir pris des mesures correctives importantes, à la suite des constats de l’Autorité des marchés publics (AMP) concernant la publication de contrats d’architecture et d’ingénierie entre 2021 et 2023.

Un nouvel espace de répit pour alléger le quotidien des proches aidants

Le gouvernement du Québec, en partenariat avec la Coopérative Aide Chez Soi en Beauce, ont annoncé, ce lundi 24 novembre, un nouvel espace de répit de sept lits d’hébergement temporaire à Saint-Georges.

Construction: un programme pour former une main-d'œuvre compétente et durable

La Commission de la construction du Québec (CCQ) était de passage au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) à Saint-Georges ce lundi. Une conférence de presse s’est tenue afin de souligner le succès des deux premières cohortes de formation de courte durée en électricité au sein du projet nommé « Parcours rémunéré en alternance travail étude en construction ».

Mardi 25 novembre

Une rénovation de 7 M$ au CHSLD de Sainte-Hénédine

C'est ce lundi 24 novembre que l'on a procédé à l'inauguration des nouveaux locaux rénovés du Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Hénédine.

Une première livraison commerciale pour l'entreprise KSM Fertilisants

L'entreprise KSM Fertilisants vient d'effectuer la toute première expédition commerciale de son sulfate de potassium et de magnésium (SOPM), ont annoncé les dirigeants de la compagnie, lors d'une conférence de presse, tenue ce lundi 24 novembre, à l'usine de Tring-Jonction.

Mercredi 26 novembre

La Miellerie de Sophie reçoit le titre de Chevalier Bronze agricole

La Miellerie de Sophie, une entreprise apicole située à Notre-Dame-des-Pins, a décroché le titre de Chevalier (catégorie Bronze) lors du gala de l’Ordre national du mérite agricole, tenu le vendredi 21 novembre à Québec. L’annonce a été faite par l’entreprise elle-même dans une publication diffusée dimanche sur ses réseaux sociaux.

Encore un nouveau record pour Marie-Philip Poulin

Un nouveau titre s'est ajouté à la liste déjà presque sans fin d’accomplissements individuels et collectifs réalisés au cours de la carrière de Marie-Philip Poulin.

Jeudi 27 novembre

Patrice Mathieu devient préfet de la MRC Beauce-Centre

Patrice Mathieu, maire de Saint-Odilon-de-Cranbourne, a été nommé préfet de la MRC Beauce-Centre pour un contrat de deux ans et son préfet suppléant est Patrick Mathieu, maire de la ville de Beauceville.

Changement au conseil d’administration d’établissement du CISSS de Chaudière-Appalache

Après la création du conseil d’administration d’établissement (CAE) en juillet dernier et la nomination de ses membres par Santé Québec, ceux-ci ont procédé à la désignation de Jérôme l'Heureux à titre de président et de Hervé Bernier à titre de vice-président, lors de la séance du 19 novembre.

Élection du préfet et de sa suppléante à la MRC des Etchemins

Le nouveau Conseil des maires de la MRC des Etchemins s’est réuni pour une première séance mercredi soir, amorçant ainsi son mandat. La rencontre a été marquée par l’élection de la nouvelle préfecture et l’adoption du budget 2026.

Jeux du Québec: un investissement de 6M$ pour améliorer les infrastructures

Une aide financière de 6 millions de dollars a été accordée à la Ville de Saint-Georges et au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) afin de réaliser de multiples projets d'infrastructures sportives dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec d'été en 2027..

Vendredi 28 novembre

Francis Bélanger élu préfet de la MRC Beauce-Sartigan

Lors de la séance régulière du conseil de la MRC de Beauce-Sartigan tenue le 26 novembre, Francis Bélanger, maire de Courcelles-Saint-Évariste, a été élu préfet.

Olivier Dumais devient le nouveau préfet de la MRC Nouvelle-Beauce

La MRC de La Nouvelle-Beauce a élu, lors de sa plus récente séance du conseil, son nouveau préfet pour les deux prochaines années : Olivier Dumais, maire de Saint-Lambert-de-Lauzon. Carole Santerre, mairesse de Saints-Anges, agira quant à elle comme préfète suppléante.

Un prix en innovation pour le Centre DiXtrAction

Le Centre DiXtrAction de Saint-Georges est le lauréat 2025 du quatrième Concours en innovation, que tient l'organisme Destination Beauce.MORIN-CHRONIQUES