Lancement de la 25e Guignolée des médias

Voir la galerie de photos

Pour une 25e année consécutive, les médias de la région, dont EnBeauce.com, s’unissent à Moisson Beauce pour donner une voix forte et solidaire à celles et ceux qui vivent l’insécurité alimentaire.

La Guignolée des médias prend son envol dès aujourd'hui pour se poursuivre jusqu'au 31 décembre, avec pour objectif de mobiliser la population afin de répondre à une réalité toujours présente dans notre communauté.

En 2025, 6 323 personnes ont recours chaque mois à l’aide alimentaire dans la région, une hausse de 8 % en un an. Le tiers des demandes concerne des enfants et une personne aidée sur quatre travaille, sans pour autant parvenir à joindre les deux bouts. Dans ce contexte, la Guignolée des médias demeure une campagne essentielle pour assurer le bien-être de notre collectivité.

«Grâce à la mobilisation des médias et à la générosité des gens d’ici, cette campagne permet chaque année d’apporter un peu de réconfort dans le quotidien de milliers de personnes. Cette solidarité est essentielle pour nous permettre de continuer à répondre aux besoins, même après les Fêtes», souligne Marie Champagne, directrice générale de Moisson Beauce.

Ensemble, solidaire pour les gens qui ont besoin

Le 4 décembre prochain, tous les médias partenaires diffuseront simultanément une vidéo de sensibilisation. Celle-ci mettra en lumière l’impact concret du don mensuel, une façon simple de contribuer à stabiliser l’approvisionnement tout au long de l’année, y compris pendant les périodes creuses.

En attendant, vous pouvez visionner celle qui accompagne cet article et intitulée La ligne qu’on ne pensait pas franchir. Cette réalisation de Productions Sans Limite illustre avec humanité les visages de la faim et rappelle que personne n’est à l’abri de vivre l’insécurité alimentaire.

Comment contribuer?

— En ligne: moissonbeauce.qc.ca/la-guignolee-des-medias

— Chez les partenaires Amis de la Guignolée: Maxi Saint-Georges, Maxi Sainte-Marie, Maxi Thetford Mines et Nissan Saint-Georges

— Directement chez Moisson Beauce, pour les dons monétaires ou en denrées

— Dans près de 50 commerces et entreprises de la région qui participent généreusement à une collecte de denrées pour Moisson Beauce.

Les produits les plus en demande sont les collations et déjeuners pour enfants, fruits et légumes en conserve, ragoût de boulettes, soupes-repas, sauce spaghetti à la viande, flocons de jambon ou de poulet en conserve, repas en canne, denrées de base (farine, sucre, huile, etc.), produits de soins corporels (papier-mouchoir, papier de toilette, déodorant, brosse à dents, pâte à dents, etc.).

Les médias partenaires sont Arsenal Média (Mabeauce.com, O101,5 et Hit Country), EnBeauce.com, Beauce Média, La Voix du Sud, L’Éclaireur Progrès, Nous TV Beauce-Appalaches, Radio Beauce (COOL 103,5 et MIX 99,7) et Beauce TV.

Écoutez la vidéo «La ligne qu’on ne pensait pas franchir» en appuyant sur la flèche de lecture qui apparaît sur la photo en début d'article.