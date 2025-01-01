Nathalie Poulin devient présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Nathalie Poulin devient la première femme a occuper le titre de présidente du conseil d’administration de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Elle succède ainsi à René Allen, Michel Carrier et Laval Bolduc, président fondateur de la Fondation.

« La nomination de Nathalie Poulin représente une continuité naturelle pour la Fondation. Sa connaissance de notre Cégep, son leadership et les nombreuses années qu’elle a consacrées au développement de nos services en font une personne tout indiquée pour assumer la présidence. Nathalie a toujours démontré qu'elle avait à cœur la réussite des étudiantes et des étudiants, et je suis convaincue qu’elle saura guider la Fondation avec conviction et détermination », a mentionné Caroline Bouchard, directrice générale.

Engagée en 1987 au Petit Séminaire Saint-Georges, Nathalie Poulin a transféré au Cégep Beauce-Appalaches dès sa création en 1990. Elle a œuvré au sein de l’établissement pendant 36 ans, jusqu’à sa retraite en septembre 2023. Elle a notamment été coordonnatrice des ressources informationnelles de 2007 à 2019, puis directrice des ressources informationnelles de 2019 à 2023, où elle a contribué à plusieurs projets structurants pour l’ensemble des services et programmes.

Très impliquée au sein de la Fondation, elle y collabore depuis 2019, notamment en présentant les demandes de projets en soutien au Cégep et à sa clientèle étudiante au conseil d’administration, et en accompagnant les membres du conseil d’administration dans l’analyse des dossiers. Son arrivée à la présidence s’inscrit donc dans la continuité d’un engagement bien établi envers la mission de l’organisme.

Nathalie Poulin a été officiellement nommée à la présidence le 12 novembre, à l’occasion de l’Assemblée générale annuelle de la Fondation. « M’investir dans la Fondation, c’est poursuivre un engagement qui m’habite depuis longtemps : contribuer à la qualité de l’enseignement et soutenir la réussite de nos étudiantes et étudiants. C’est un milieu qui me tient profondément à cœur et où je peux mettre mon expérience au service de la relève », a souligné la nouvelle présidente.

Cette dernière entend poursuivre le travail réalisé par ses prédécesseurs, tout en accompagnant la mise en œuvre du Plan stratégique 2025-2028. Elle souhaite renforcer la collaboration avec les partenaires du milieu, améliorer l’accessibilité des services de la Fondation et soutenir une gestion efficace et durable. Cette vision s’inscrit dans la volonté d’assurer un impact concret pour les trois campus et l’ensemble de la communauté collégiale.