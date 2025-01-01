Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Désignation à la présidence et à la vice-présidence

Changement au conseil d’administration d’établissement du CISSS de Chaudière-Appalaches

durée 10h00
27 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Après la création du conseil d’administration d’établissement (CAE) en juillet dernier et la nomination de ses membres par Santé Québec, ceux-ci ont procédé à la désignation de Jérôme l'Heureux à titre de président et de Hervé Bernier à titre de vice-président, lors de la séance du 19 novembre.

Jérôme L’Heureux, qui était membre du conseil d’administration de 2016 à 2025, occupait le poste de vice-président. Il siège maintenant au CAE à titre de membre indépendant et apporte une expertise reconnue en performance, en gestion de la qualité et en éthique. Gestionnaire d’expérience dans le milieu de l’éducation, il dirige actuellement les technologies et la sécurité de l’information au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CCSBE) après avoir occupé divers postes de direction touchant le milieu scolaire.

« C’est un privilège de poursuivre mon engagement à titre de président du conseil d’administration d’établissement. Avec l’appui et l’expertise de tous les membres, je suis convaincu que nous continuerons à faire progresser la mission de l’établissement et à offrir des services de qualité à la population », a mentionné le nouveau président du CAE.

Quant à Hervé Bernier, il était membre du conseil d’administration de 2023 à 2025. Il contribue maintenant au CAE en tant que membre indépendant. Ayant œuvré durant une majeure partie de sa carrière à la direction d’organisations innovantes, il possède une solide expertise en gouvernance, gestion stratégique et opérationnelle. Son expérience diversifiée au sein de nombreux conseils d’administration témoigne de sa maîtrise des enjeux organisationnels et de son engagement envers le développement régional et communautaire.

Leur mandat est d’une durée de quatre ans et s’étend donc jusqu’au 19 novembre 2029.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La MRC Beauce-Sartigan s'unit contre l’insécurité alimentaire

Publié à 9h00

La MRC Beauce-Sartigan s'unit contre l’insécurité alimentaire

Initié par le comité en sécurité alimentaire de Beauce-Sartigan et CollaborAction, la journée InspirAction Alimentaire, tenue le 20 novembre à Saint-Éphrem, a permis à de nombreux acteurs des secteurs agricole, communautaire, scolaire, municipal et de la santé à mieux connaître le portrait de l’insécurité alimentaire de Beauce-Sartigan. Dans ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 22 novembre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 15 novembre L'artiste peintre Nancy Mercier exposera une oeuvre en EspagneL’artiste peintre Nancy Mercier, de Saint-Georges, verra l’une de ses toiles exposées au Château de la Casa del Arte, à Palma en ...

LIRE LA SUITE
Nathalie Poulin devient présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Publié le 21 novembre 2025

Nathalie Poulin devient présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Nathalie Poulin devient la première femme a occuper le titre de présidente du conseil d’administration de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches. Elle succède ainsi à René Allen, Michel Carrier et Laval Bolduc, président fondateur de la Fondation. « La nomination de Nathalie Poulin représente une continuité naturelle pour la Fondation. Sa ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge