Changement au conseil d’administration d’établissement du CISSS de Chaudière-Appalaches

Après la création du conseil d’administration d’établissement (CAE) en juillet dernier et la nomination de ses membres par Santé Québec, ceux-ci ont procédé à la désignation de Jérôme l'Heureux à titre de président et de Hervé Bernier à titre de vice-président, lors de la séance du 19 novembre.

Jérôme L’Heureux, qui était membre du conseil d’administration de 2016 à 2025, occupait le poste de vice-président. Il siège maintenant au CAE à titre de membre indépendant et apporte une expertise reconnue en performance, en gestion de la qualité et en éthique. Gestionnaire d’expérience dans le milieu de l’éducation, il dirige actuellement les technologies et la sécurité de l’information au Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CCSBE) après avoir occupé divers postes de direction touchant le milieu scolaire.

« C’est un privilège de poursuivre mon engagement à titre de président du conseil d’administration d’établissement. Avec l’appui et l’expertise de tous les membres, je suis convaincu que nous continuerons à faire progresser la mission de l’établissement et à offrir des services de qualité à la population », a mentionné le nouveau président du CAE.

Quant à Hervé Bernier, il était membre du conseil d’administration de 2023 à 2025. Il contribue maintenant au CAE en tant que membre indépendant. Ayant œuvré durant une majeure partie de sa carrière à la direction d’organisations innovantes, il possède une solide expertise en gouvernance, gestion stratégique et opérationnelle. Son expérience diversifiée au sein de nombreux conseils d’administration témoigne de sa maîtrise des enjeux organisationnels et de son engagement envers le développement régional et communautaire.

Leur mandat est d’une durée de quatre ans et s’étend donc jusqu’au 19 novembre 2029.