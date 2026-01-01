La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 3 janvier

Les chroniques historiques de Pierre Morin — 2 de 2

Retrouvez les chroniques de Pierre Morin, de la Société historique Sartigan, publiées dans la deuxième moitié de l'année 2025.

Dimanche 4 janvier

La première avenue dans ses belles années

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Jeux interactifs: DiXtrAction mise sur les arcades VR et le plancher lumineux

Depuis plus de 30 ans, Centre DiXtrAction n’a qu’une seule obsession : se renouveler pour offrir toujours plus de plaisir, d’émotions et d’expériences à ses visiteurs. De la salle de quilles avant-gardiste des débuts au centre multi récréatif d’aujourd’hui, l’entreprise beauceronne n’a jamais cessé d’innover pour rester à l’écoute des familles, des groupes d’amis et des amateurs de divertissement.

Lundi 5 janvier

Nez rouge en Beauce-Etchemins: une 40e Opération satisfaisante

Les 40 premières pages du grand livre d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemins sont maintenant tournées et la dernière restera gravée dans notre mémoire pour longtemps.

Incendie mortel à Sainte-Marguerite: le nom de la victime rendu public

Le Service des communications du Bureau du coroner vient de rendre public le nom de la personne décédée dans l'incendie survenu le 28 décembre, dans une résidence du rang Saint-Georges, à Sainte-Marguerite. Il s’agit de Clément Rousseau, 69 ans, qui était l'occupant de la maison.

Rions un peu (9)

Je ne sais trop si l’année 2026 nous réserve plus de joies que de peines ou vice-versa, mais j’ai décidé de ne pas prendre de chance et d’emmagasiner de la joie en nous offrant quelques histoires drôles en ce début d’année que je vous souhaite remplie de santé afin de profiter de tous les petits bonheurs que la vie nous réserve.

Mardi 6 janvier

Chefferie du PLQ: Mario Roy plongera à nouveau

Le Beauceron Mario Roy tentera à nouveau de décrocher le poste de chef du Parti libéral du Québec.

Saint-Joseph a maintenant son McDo

Plus d'une centaine de personnes ont assisté, hier soir, à l'inauguration officielle du nouveau restaurant McDonald's, situé sur la route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce.

La MRC des Etchemins poursuit sa croissance démographique

La MRC des Etchemins enregistre encore cette année une hausse de sa population, qui est passée de 17 634 habitants en 2025, à 17 765 individus en 2026.

Mercredi 7 janvier

PCQ: Jonathan Poulin à nouveau candidat dans Beauce-Sud

Sans grande surprise, c'est Jonathan Poulin qui sera candidat conservateur dans la circonscription de Beauce-Sud, pour l'élection provinciale de l'automne 2026.

Nouvelle-Beauce: 473 habitants de plus en 2026

La MRC de La Nouvelle-Beauce affiche une croissance démographique avec une population qui est passée de 40 726 en 2025 à 41 199 habitants en 2026, ce qui représente une augmentation de 473 personnes en un an.

Jeudi 8 janvier

Desjardins ferme 11 guichets automatiques en Beauce-Etchemins

En raison de leur faible utilisation, 11 centres libre-service de guichets automatiques seront fermés sur le territoire desservi par les Caisses Desjardins de La Nouvelle-Beauce, de Beauce-Centre et des Etchemins.

Réduction des effectifs chez Telus: la Beauce est touchée

Difficile début d'année chez Telus où, depuis hier, des centaines de salarié de Rimouski, Sainte-Marie-de-Beauce, Québec et Montréal sont rencontrés pour se faire annoncer des vagues de départ volontaires.

La Clinique vétérinaire Beauceville fermera le 27 février

L'impossibilité de recruter au moins deux nouveaux vétérinaires à temps plein force la Clinique vétérinaire Beauceville à fermer ses portes le 27 février prochain.

Vendredi 9 janvier

Plus de 3,5 M$ investis dans Beauce-Nord au profit du réseau routier

Grâce au Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), un montant total 3 578 404 $ a été accordé à trois municipalités de Beauce-Nord pour les assister dans leurs activités d’amélioration ou de maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal.

L'Amour est dans le pré: Ariane est impatiente de rencontrer ses prétendants

Dans le premier épisode de la 14e saison de L’amour est dans le pré, diffusé jeudi soir sur Noovo, Ariane Dion s’est préparée pour rencontrer ses prétendants.

Cinquième sélection aux Jeux olympiques pour Marie-Philip Poulin

Sans surprise, Marie-Philip Poulin fait partie des 23 joueuses nommées pour représenter Équipe Canada dans le tournoi féminin de hockey sur glace aux Jeux olympiques d’hiver de 2026 à Milano Cortina.