La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 15 novembre

L'artiste peintre Nancy Mercier exposera une oeuvre en EspagneL’artiste peintre Nancy Mercier, de Saint-Georges, verra l’une de ses toiles exposées au Château de la Casa del Arte, à Palma en Espagne, du 8 au 19 décembre prochain.

Normand Lapointe porté à son dernier repos

Plus de 250 personnes ont assisté, cet après-midi, aux funérailles de l'ancien député fédéral de Beauce, Normand Lapointe, célébrées par l'abbé Laval Bolduc en l'église de Saint-Victor.

Samuel Poulin rencontre la consule américaine pour défendre la Beauce

Le député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l'Économie et aux PME, Samuel Poulin, a rencontré, ce vendredi 14 novembre, à Québec, la nouvelle consule générale des États-Unis, Anne Dudte.

Dimanche 16 novembre

Les cordonniers Fiset au siècle dernier

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Saint-Prosper honore deux bâtisseurs du sport sur son Mur des Célébrités

La Municipalité de Saint-Prosper a rendu hommage, ce samedi 15 novembre, à deux citoyens, Berthier Bédard et Donald Tanguay, qui se sont illustrés dans le monde sportif. La cérémonie, tenue au Centre Récréatif Desjardins, visait à souligner leur influence durable dans la communauté et leur parcours exceptionnel, en ajoutant leur portrait au mur des célébrités sportives.

« On sait plus quoi faire »: un couple exproprié soutenu par la communauté

Ce vendredi 14 novembre, à 9 h 30, Rita Boulanger et Raymond Savoie, deux résidents de la rue Wolfe à Lac-Mégantic, ont été expropriés par le gouvernement du Canada dans le cadre du projet de voie de contournement ferroviaire.

Lundi 17 novembre

Un Biscuit Sourire pour soutenir les jeunes de la Polyvalente des Abénaquis

Du 17 au 23 novembre 2025, les citoyens de Saint-Prosper et des alentours sont invités à participer à la campagne des Biscuits Sourire des Fêtes au Tim Hortons local.

Un autobus scolaire fait une sortie de route à Saint-Côme-Linière

Un autobus scolaire a fait une sortie de route ce lundi matin alors qu'il circulait en direction de Saint-Côme-Linière pour une sortie scolaire.

Etienne Groleau publie le premier tome de «Prendre sa place Projet Eidolon»

Etienne Groleau, enseignant en philosophie au Cégep Beauce-Appalaches, a sorti son nouveau livre « Prendre sa place Projet Eidolon ». Cet ouvrage est le Tome 1 d'une trilogie de science-fiction qui aborde de grands enjeux philosophiques de façon claire et captivante.

Quelque 100 repas distribués par le Club du Cœur de Jésus

Une centaine de repas ont été distribués à des personnes défavorisées et démunies de la paroisse, le samedi 15 novembre, à partir de l'église Saint-Georges, à l'initiative du Club du Cœur de Jésus (CCJ).

Plus de 20 000 $ amassés pour la Société du patrimoine des Beaucerons

Un tout premier souper-bénéfice, à se tenir dans le sud de la Beauce au profit de la Société du patrimoine des Beaucerons, a permis d'amasser plus de 20 000 $.

Deux raisons de se réjouir

De ce temps-ci, les occasions de se réjouir sont plutôt rares. Le Gouvernement québécois et les médecins jouent des gros bras et se chicanent comme des enfants du primaire dans une cour d’école, le coût de la vie est toujours en hausse, l’hiver se pointe le nez, en somme, ça prend un maudit bon moral pour poursuivre nos vies.

Mardi 18 novembre

Fermeture hivernale de l'écocentre régional

La MRC de La Nouvelle-Beauce fermera temporairement son écocentre régional, situé à Sainte-Marie, à compter du 1er janvier, et ce, jusqu’à la fin d’avril 2026.

Un édifice commercial de cinq étages au centre-ville de Beauceville

Un édifice de cinq étages, à vocation commerciale, pourrait bientôt s'élever au centre-ville de Beauceville. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le maire de la ville, Patrick Mathieu, à la séance du conseil municipal, tenue hier soir, qui constituait aussi la première de sa nouvelle administration.

Soccer: Roxanne Bolduc sélectionnée pour les qualifications de l’Euro U19

La joueuse franco-canadienne Roxanne Bolduc, qui évolue au sein du club espagnol de Villarreal, a été sélectionnée pour disputer le 1er tour de qualification à l’Euro 2026 avec l’équipe de France U19 féminine.

Dépendance: rencontre au centre de réadaptation de Chaudière-Appalaches

Le Centre de réadaptation en dépendance de Chaudière-Appalaches est un lieu essentiel dans la société parce qu’il permet à ceux qui en ont besoin « de retrouver leur estime de soi, d’explorer en profondeur la source de leur consommation et de retrouver une vie satisfaisante. »

Mercredi 19 novembre

Plus de 3 200 visiteurs au 38e Salon des Artistes et Artisans de Beauce

Le 38e Salon des Artistes et Artisans de Beauce (AAB) a connu une affluence record avec plus de 3 200 visiteurs au cours de la dernière fin de semaine.

Saint-Georges: près de 14,3 M$ en travaux autorisés en octobre

La Ville de Saint-Georges a délivré 129 permis de construction et de rénovation au cours de ce mois d’octobre, pour une valeur totale de 14,37 millions de dollars. Ces projets permettront notamment l’ajout de 32 nouvelles unités de logement sur le territoire.

Tim Hortons à Beauceville: réouverture en décembre

Le restaurant Tim Hortons de Beauceville va rouvrir en décembre prochain.

Rapprocher les citoyens du pouvoir local: la priorité du nouveau maire de Saint-Benjamin

Alex Veilleux a été élu par acclamation à la mairie de Saint-Benjamin, le vendredi 14 novembre. Personne ne s’étant présenté lors du scrutin général du 2 novembre, l’enseignant en éducation physique, résident de la municipalité depuis trois ans, a déposé sa candidature à l’élection partielle.

Jeudi 20 novembre

Beauceville: le nouveau conseil se répartit les tâches

Les membres du nouveau conseil municipal de la Ville de Beauceville ont profité de leur première séance publique, lundi soir, pour se répartir les tâches au sein des divers comités.

Accident sur le stationnement du McDonald's: la piétonne est décédée

La piétonne qui a été heurtée par une voiture dans le stationnement du McDonald's, sur le boulevard Lacroix à Saint-Georges, est décédée.

Quatorze lauréats au 8e Gala Reconnaissance des Etchemins

Plus de 150 personnes ont assisté au grand dévoilement des lauréats du Gala reconnaissance des Etchemins, lors d’une soirée distinctive empreinte d’émotions, tenue le 6 novembre au Manoir des Etchemins, et organisée par la MRC des Etchemins en collaboration avec la SADC Bellechasse-Etchemins, le CJE Etchemins et Desjardins.

Signature d’un accord canadien: Samuel Poulin représente le Québec à Yellowknife

Le député de Beauce-Sud et ministre délégué à l’Économie et aux PME, Samuel Poulin, a représenté le Québec lors d’une rencontre du Comité du commerce intérieur tenue à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest ce mercredi 19 novembre, pour signer l’Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de produits (ACRM).

Les meilleurs chefs collégiaux du Québec étudient au Cégep Beauce-Appalaches

Deux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), Loïc Mousquès et Kevin Malandain, ont remporté le titre de Meilleurs chefs collégiaux du Québec 2025, à la compétition culinaire Moi, je cuisine!, du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).

À 19 ans, Justin Rodrigue revient du Népal après avoir gravi l’Island Peak

À seulement 19 ans, Justin Rodrigue, un jeune athlète originaire de Saint-Georges, revient d’un voyage au Népal où il a gravi l’Island Peak, un sommet de 6 189 mètres.

Vendredi 21 novembre

Études-sport en hockey féminin: camp de sélection les 2 et 10 décembre

Le programme études-sport en hockey féminin à Saint-Georges tiendra des camps de sélection les 2 et 10 décembre prochain.

Lancement de la 25e Guignolée des médias

Pour une 25e année consécutive, les médias de la région, dont EnBeauce.com, s’unissent à Moisson Beauce pour donner une voix forte et solidaire à celles et ceux qui vivent l’insécurité alimentaire.

Un nouveau café-sandwicherie ouvre ses portes à Sainte-Marie

Un nouveau café-sandwicherie, créé par deux sœurs entrepreneures, a ouvert ses portes ce matin au 115 Notre-Dame Sud à Sainte-Marie.

Saint-Georges: l’école Aquarelle devient la première « École Santé Globale »

L’école Aquarelle de Saint-Georges a franchi une étape importante ce vendredi 21 novembre en recevant officiellement l’emblème École Santé Globale, devenant ainsi la première institution scolaire en Chaudière-Appalaches à obtenir cette distinction.

Nouvelle formule pour le Cardiothon 2026

Le 13ᵉ Cardiothon au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin se tiendra le 14 mars 2026 avec une formule revisitée.

Nathalie Poulin devient présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Nathalie Poulin devient la première femme a occuper le titre de présidente du conseil d’administration de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

L'Amour avec un grand A

Le respect, la communication, le pardon et les petites attentions seraient les ingrédients secrets pour réussir son histoire d’amour. C’est ce que confient les cinq couples interrogés par EnBeauce.com concernant leur mariage qui a largement dépassé les noces d’or.