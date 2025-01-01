Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

InspirAction Alimentaire

La MRC Beauce-Sartigan s'unit contre l’insécurité alimentaire

durée 09h00
27 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Initié par le comité en sécurité alimentaire de Beauce-Sartigan et CollaborAction, la journée InspirAction Alimentaire, tenue le 20 novembre à Saint-Éphrem, a permis à de nombreux acteurs des secteurs agricole, communautaire, scolaire, municipal et de la santé à mieux connaître le portrait de l’insécurité alimentaire de Beauce-Sartigan.

Dans cette MRC, on constate dans le bilan « Faim de Moisson Beauce » qu’il y a eu 8 % d’augmentation de distribution de paniers d’aide alimentaire entre 2024 et 2025, que le tiers des demandeurs sont des enfants et qu’un ménage sur quatre dans le besoin, a des revenus d’emploi.

Les différents acteurs présents ont pu avoir une présentation de Chantal de Montigny, directrice du Système alimentaire chez Vivre en Ville, une organisation qui vise à améliorer les milieux de vie. Ils ont également pu suivre un panel présentant deux modèles de système alimentaire territoriaux. Ces présentations étaient tant sur la gouvernance que sur les actions qui ont émergé de cette démarche. Par la suite, les participants étaient invités à déterminer qu’elles seraient leurs contributions à certains projets présentés, le tout afin de voir la synergie et la contribution de l’ensemble des acteurs dans des projets qui visent la sécurité alimentaire.

Les membres présents ont été très satisfaits de la journée et souhaitent avoir un suivi rapidement afin de mettre en place une démarche afin de pouvoir agir avec tous les acteurs pour avoir un plus grand impact dans la communauté.

À lire également

Lancement de la 25e Guignolée des médias

RECOMMANDÉS POUR VOUS

La revue de la semaine

Publié le 22 novembre 2025

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 15 novembre L'artiste peintre Nancy Mercier exposera une oeuvre en EspagneL’artiste peintre Nancy Mercier, de Saint-Georges, verra l’une de ses toiles exposées au Château de la Casa del Arte, à Palma en ...

LIRE LA SUITE
Nathalie Poulin devient présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Publié le 21 novembre 2025

Nathalie Poulin devient présidente de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

Nathalie Poulin devient la première femme a occuper le titre de présidente du conseil d’administration de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches. Elle succède ainsi à René Allen, Michel Carrier et Laval Bolduc, président fondateur de la Fondation. « La nomination de Nathalie Poulin représente une continuité naturelle pour la Fondation. Sa ...

LIRE LA SUITE
Lancement de la 25e Guignolée des médias

Publié le 21 novembre 2025

Lancement de la 25e Guignolée des médias

Pour une 25e année consécutive, les médias de la région, dont EnBeauce.com, s’unissent à Moisson Beauce pour donner une voix forte et solidaire à celles et ceux qui vivent l’insécurité alimentaire. La Guignolée des médias prend son envol dès aujourd'hui pour se poursuivre jusqu'au 31 décembre, avec pour objectif de mobiliser la population afin de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge