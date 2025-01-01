La MRC Beauce-Sartigan s'unit contre l’insécurité alimentaire

Initié par le comité en sécurité alimentaire de Beauce-Sartigan et CollaborAction, la journée InspirAction Alimentaire, tenue le 20 novembre à Saint-Éphrem, a permis à de nombreux acteurs des secteurs agricole, communautaire, scolaire, municipal et de la santé à mieux connaître le portrait de l’insécurité alimentaire de Beauce-Sartigan.

Dans cette MRC, on constate dans le bilan « Faim de Moisson Beauce » qu’il y a eu 8 % d’augmentation de distribution de paniers d’aide alimentaire entre 2024 et 2025, que le tiers des demandeurs sont des enfants et qu’un ménage sur quatre dans le besoin, a des revenus d’emploi.

Les différents acteurs présents ont pu avoir une présentation de Chantal de Montigny, directrice du Système alimentaire chez Vivre en Ville, une organisation qui vise à améliorer les milieux de vie. Ils ont également pu suivre un panel présentant deux modèles de système alimentaire territoriaux. Ces présentations étaient tant sur la gouvernance que sur les actions qui ont émergé de cette démarche. Par la suite, les participants étaient invités à déterminer qu’elles seraient leurs contributions à certains projets présentés, le tout afin de voir la synergie et la contribution de l’ensemble des acteurs dans des projets qui visent la sécurité alimentaire.

Les membres présents ont été très satisfaits de la journée et souhaitent avoir un suivi rapidement afin de mettre en place une démarche afin de pouvoir agir avec tous les acteurs pour avoir un plus grand impact dans la communauté.