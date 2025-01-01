Des sacs-cadeaux pour chien afin de soutenir une bonne cause en santé

Cinq élèves du profil Culture et découvertes de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont entrepris de vendre des sacs-cadeaux pour chien, dont les profits seront versés au Comité des usagers de l'hôpital de Saint-Georges et à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

En effet, Joseph, Maxim, Édouard, Pier-Antoine et Alex-Antoine sont les initiateurs de cette démarche entreprise dans le cadre de leurs cours Action citoyenne. Elle vise notamment à faire le bonheur des personnes qui sont en attente d’une place en résidence et qui passeront Noël à l’hôpital, loin de leur famille et de leur demeure.

Le sac-cadeau, vendu au coût de 20 $, comprend un toutou en forme d’os couinant, une balle couinante de Noël, un petit toutou de Noël, une corde de 12 pouces avec un caoutchouc, le tout dans un sac réutilisable aux couleurs du Temps des Fêtes.

Pour commander le vôtre, il suffit de remplir le questionnaire Google Forms que l'on peut atteindre en cliquant ici. Le groupe accepte aussi les dons sans achat. Pour ce faire, il suffit de compléter le même questionnaire, en indiquant zéro dans le nombre de sac-cadeaux à obtenir. La livraison des sacs se fera à des points de rencontres qui seront convenus entre les parties.