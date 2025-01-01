Plus de 300 participants au rallye Parents-Enfants de Saint-Martin

La première édition du rallye Parents-Enfants, qui s'est tenu à Saint-Martin le vendredi 21 novembre dernier, a accueilli plus de 300 participants.

Les jeunes du conseil municipal de Saint-Martin ainsi que le personnel du centre de pédiatrie sociale Les Passerelles ont accueilli les familles qui arrivaient de Saint-Martin, Saint-René, La Guadeloupe, Courcelles, Saint-Honoré-de-Shenley, Saint-Georges, Saint-Théophile, Saint-Côme-Linière, Saint-Gédéon-de-Beauce et de Saint-Éphrem.

Cette activité était organisé pour souligner la Journée internationale des droits de l'enfant. Elle a permis aux parents et aux enfants de rencontrer des adultes ressources qui œuvrent auprès des jeunes afin les aider à s’épanouir.

Les organisateurs remercient Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Ministre délégué à l’Économie et aux Petites et aux Moyennes Entreprises, Ministre responsable de la Jeunesse et tous les précieux commanditaires. Ceux-ci ont offert aux familles plus de 1 800$ en cadeaux.