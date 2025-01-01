La Maison Catherine de Longpré dévoile les gagnants de sa loterie

La 34e édition de la loterie annuelle de la Maison Catherine de Longpré, dont les gagnants ont été tirés ce vendredi soir, a permis d'amasser 519 215 $.

Cette somme a été recueillie grâce aux dons et aux billets vendus.

Le conseil d’administration, présidé par Léon Drouin, tient à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette campagne. Les efforts fournis sont énormes, mais essentiels pour assurer la pérennité des soins exceptionnels prodigués à la Maison Catherine de Longpré. Cette loterie représente plus de 21 % du budget de fonctionnement de la Maison.

L'organisation souligne également l'implication et le travail du président d’honneur de la campagne 2025, Martin Rancourt.

Au total, 45 personnes ont remportées un prix. La liste des gagnants ci-dessous.

10 000 $

- Constance Dionne - Saint-Georges - 05732

5 000$

- Nancy Bisson Rodrigue et Jordan Lemay - Beauceville - 18616

- Gilles Rodrigue - Saint-Georges - 11610

- Thérèse Labbé - Saint-Georges - 17256

- Suzanne Olivier et Donald Gilbert - Saint-Victor - 19948

1 000 $

- Ébénisterie St-Georges - Saint-Georges - 10652

- Justine Cliche - Saint-Odilon - 04185

- Rémi Veilleux - Beauceville - 16141

- Édith Gagnon - Saint-Georges - 00693

- Gilles Roy - Saint-Zacharie - 18070

- Éric-Alexandre Roy - Saint-Georges - 10585

- Jordan Giguère - Tring-Jonction - 05973

- Daniel Lavoie - Saint-Georges - 11231

- Diane Lambert - Saint-Georges - 05266

- Nancy Vachon - Saint-Georges - 13191

- Gaétane Labbé - Saint-Georges - 05307

- Éric Boulet - Donnacona - 18110

- Gaston Nadeau - Saint-Zacharie - 07508

- Luce Breton Lemieux - Saint-Théophile - 07325

- Gaétan Roy - La Guadeloupe - 17753

- Andrée Mathieu - Gatineau - 08622

- Linda Tardif - Saint-Victor - 01059

- Yves Couture - Saint-Éphrem - 03780

- Caroline Fortin - Saint-Georges - 15489

- Gisèle Gilbert - Saint-Isidore - 00746

- Gisèle Lachance - Saint-Gédéon - 12257

- Simone Beaudoin - Saint-Éphrem - 03699

- Stéphane Cliche - Saint-Georges - 11695

- Éric Faucher - Saint-Georges - 13128

- Kaven Poulin - Saint-Côme-Linière - 08302

- Ginette Bolduc - Saint-Georges - 10435

- Chantal Fortin - Saint-Georges - 06463

- Véronique Veilleux - Saint-Prosper - 10127

- Steeve Rodrigue - Saint-Georges - 05523

- Denis Morin - Lac-Poulin - 15394

500 $

- France Létourneau - Saint-Georges - 13125

- Dorothy Poulin - Saint-Théophile - 09388

- Kathy Vachon - Saint-Jules - 06098

- Marie-Claude Paré - Saint-Jules - 05964

- Micheline Maheux - Saint-Martin - 06316

- Gilles Poulin - Beauceville - 17985

- Marie-Josée Poulin - Saint-Georges - 11169

- Denis Roy - La Guadeloupe - 14329

- Larry Doyon - Notre-Dame-des-Pins - 15475

- Julie Cloutier - Saint-Benjamin - 02869