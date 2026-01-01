Le communautaire à boutte, expliqué par Olivier Turcotte

Voir la galerie de photos

Le mouvement « Le communautaire à boutte », né en Mauricie, s’est étendu à toute la province créant ainsi une mobilisation générale du 23 mars au 2 avril prochain.

Durant deux semaines, des milliers de travailleuses et travailleurs du milieu communautaire seront en grève partout au Québec pour dénoncer le sous-financement chronique du milieu et exiger des investissements structurants de la part du gouvernement du Québec. En Beauce-Etchemins, de nombreux organismes suivent le pas.

Pour mieux comprendre les enjeux, EnBeauce.com a reçu Olivier Turcotte, responsable des communications à la Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins. Au nom de la cellule locale Beauce-Etchemins et de la cellule régionale de Chaudière-Appalaches pour Le communautaire à boutte, il a précisé les revendications de ce mouvement.

« On fait des miracles dans le milieu communautaire, puis on est tanné que ces miracles l soit pris pour acquis. On veut expliquer à nos partenaires, à nos décideurs que oui, on fait des véritables miracles avec les fonds de tiroir qu'on a, mais imaginez ce qu'on ferait si on avait juste le tiroir », a imagé Olivier Turcotte.

Les organismes communautaires jouent un rôle essentiel dans le maintien du filet social et répondent à des besoins croissants dans un contexte de précarité grandissante. Or, sans financement stable et adéquat, leur capacité d’agir est compromise. À travers le mouvement Le communautaire à boutte, les organismes du Québec revendiquent :

- des conditions de travail décentes pour les travailleuses et travailleurs du communautaire;

- un financement suffisant à la mission;

- une reconnaissance pleine et entière des organismes;

- la protection de l’autonomie et la fin du financement précaire;

- un engagement clair à investir dans le modèle communautaire comme pilier stratégique.

« On a 76 organismes d’actions communautaires autonomes qui sont membres à la CDC Beauce-Etchemins, et là-dessus, un organisme sur trois considère être en situation précaire (...) On parle du milieu communautaire comme étant une vocation, mais on est à l’étape de dire que c’est aussi un milieu de travail! (...) Je pense que l'impact du milieu communautaire est connu. Il n'est juste pas reconnu. »

À quoi s’attendre en Beauce-Etchemins ?

D’après Olivier Turcotte, ce ne sont pas les 76 organismes communautaires autonomes de la région qui feront la grève, mais une grande majorité d’entre eux appuient tout de même le mouvement. De plus, ceux qui suivront le mouvement de grève, maintiendront leurs services jugés essentiels.

« Ça reste qu'il y a beaucoup d’activités ou de services qui seront changés. Les clientèles, les membres et les gens qui fréquentent les organismes communautaires vont être impliqués dans le mouvement. Il va y avoir des rencontres qui vont devenir des opportunités d'éducation populaire, de faire comprendre comment on est financé et comment on travaille. »

D’autres actions seront menées pacifiquement au cours de ces deux semaines, mais les détails ne seront connus qu’au moment venu.

Comment s’impliquer ?

Une pétition est accessible sur le site de l’Assemblée nationale jusqu’au 19 mars pour soutenir le mouvement Le communautaire à boutte. Tous les citoyens y ont accès.

Un rassemblement pacifique se tiendra également devant l’Assemblée nationale de Québec le 2 avril prochain. Des centaines de travailleurs et travailleuses du milieu communautaire seront présents, dont de nombreux Beaucerons. Tous les citoyens sont également invités à se joindre au mouvement.

Enfin, le site internet aboutte.info présente les informations essentielles sur cette initiative.

Visionnez l'entrevue vidéo d'Olivier Turcotte, responsable des communications à la Corporation de développement communautaire (CDC) Beauce-Etchemins pour mieux comprendre les enjeux en Beauce-Etchemins.