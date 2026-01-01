Retour de la Semaine de l’Érable du 13 au 22 mars

La 8e édition de la Semaine de l'Érable, organisée par Destination Beauce, se tiendra du 13 au 22 mars grâce à la participation de 15 restaurants beaucerons.

Durant cet événement, les visiteurs auront l’occasion de découvrir des plats créatifs et savoureux mettant en vedette l’érable dans toute sa diversité.

Les restaurants participants et leur menu spécial ont été dévoilés lors d'une conférence de presse tenu ce matin à Saint-Georges. À cette occasion, Luc Provençal, député de Beauce-Nord, a souligné l'importance de cette Semaine de l'Érable. « L'eau d'érable c'est de l'or pour notre région. (...) La bonne nouvelle c'est que plus on va produire du sirop d'érable, plus on va développer le marché. »

« (Il y a) 19% d'augmentation de sirop d'érable dans le monde, c'est impressionnant en terme de vente au cours des dernières années. Et la réserve mondiale de sirop d'érable à Plessiville est en chute libre. Il y a une augmentation importante de consommation du sirop d'érable partout dans le monde et c'est une excellente nouvelle », a mentionné avec enthousiasme Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, Ministre responsable de la Jeunesse, Ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises et Ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches.

L’érable à l’honneur

De Scott à Saint-Georges, en passant par la Guadeloupe et Saint-Victor, la Beauce retrouvera l’unique goût de l’érable au cœur des plats concoctés par les chefs de la région. Pour l’occasion, les menus spéciaux comprenant déjeuners, plats principaux et desserts seront offerts à prix variés, toujours sous les 30$, plus taxes et service.

Cette année, certains habitués de la Semaine de l’érable ont renouvelé leur engagement: le Café Royal, Chez Gérard, Les 5 Moulins, les Pères Nature, l’Ouvrier Bistro Beauceron, Plaisir Sans Faim, le Point-virgule, la Poutine d’Or (Saint-Georges et Sainte-Marie), la Pralinière (Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins), le Restaurant 1668, le Resto de La Cache et Saindoux Restaurant BBQ. S'ajoutent également quelques recrues: le Café du Mille-Lieux, la Mignonne Beauceronne et La Source.

Les gourmands qui iront déguster l’un des plats de la Semaine de l’Érable pourront participer au tirage et courront la chance de gagner un pendentif de feuille d’érable en or, créé par la Bijouterie et Joaillerie du Forgeron d’Or, et ce, dans chaque restaurant participant. En prime, un grand gagnant aura la chance de remporter le prix d’une valeur de 450$, dont un chèque-cadeau dans l’un des restaurants participants, un forfait famille pour le Festival Beauceron de l’Érable et un panier de l’Érable du Québec.

Notons que la catégorie Comme un Beauceron est de retour cette année. Les plats de cette catégorie mettent en valeur non seulement l’érable, mais au minimum trois produits beaucerons.