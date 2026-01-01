Une nouvelle fourgonnette pour Moisson Beauce

Afin d'assurer de manière optimale la distribution des repas dans les écoles primaires de son service Cantine pour Tous, la banque alimentaire Moisson Beauce vient de faire l’acquisition d’une nouvelle fourgonnette.

L'achat a été rendu possible grâce au soutien de Banques alimentaires Canada, de Desjardins et du gouvernement du Québec.

Ce véhicule est au cœur d’un partenariat local innovant puisqu'il sera partagé entre deux organismes communautaires: Moisson Beauce s'en servira en avant-midi pour livrer les repas dans les écoles, alors que la Maison de la Famille Beauce-Etchemins l'utilisera en après-midi pour la distribution de paniers alimentaires aux familles dans le besoin.

« Nous sommes fiers de poser un geste concret pour améliorer la sécurité alimentaire des enfants et des familles de notre région. Cette initiative témoigne de notre volonté commune de maximiser nos ressources au bénéfice des gens d’ici et de bâtir une communauté plus solidaire et nourrissante », ont souligné les directrices générales de Moisson Beauce et de la Maison de la Famille Beauce-Etchemins, Marie Champagne et Sandra Fournier.

Ajout d'une 5e école

Aussi, Moisson Beauce vient d'accréditer une cinquième école dans son service Cantine pour Tous. Depuis le début de l’année, l’École Notre-Dame-du-Rosaire, de Saint-Benoît-Labre, bénéficie elle aussi de repas chauds, sains et abordables. Elle s’ajoute aux quatre écoles déjà desservies depuis septembre dernier, soit l'École Grande-Coudée (Saint-Martin), l'École Harmonie (Saint-Jean-de-la-Lande), ainsi que les écoles Roy et Saint-Louis (La Guadeloupe).

Grâce à un système de tarification sociale et confidentielle, chaque famille paie selon ses moyens. Les repas sont cuisinés dans la cuisine de transformation de Moisson Beauce par deux cuisinières et une équipe de bénévoles engagés, puis livrés chaque jour dans les écoles participantes.

Depuis l’automne, ce sont plus de 6 800 repas qui ont été servis dans les écoles, contribuant directement à la réussite éducative et au mieux-être des enfants de notre région.

À noter qu’un montant de 119 045 $ a été accordé par le gouvernement du Québec dans le cadre du Programme national d’alimentation scolaire du gouvernement du Canada, afin de soutenir le démarrage du programme dans la région.