La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

SAMEDI 29 NOVEMBRE



La Ferme GG a gain de cause devant les Éleveurs de porcs du Québec

La Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec vient de donner gain de cause à deux éleveurs de porc de niche de Saint-Frédéric, en litige avec les Éleveurs de porcs du Québec (ÉPQ), quant à l'application du Mécanisme de retrait temporaire de la production porcine.

DIMANCHE 30 NOVEMBRE



Des sacs-cadeaux pour chien afin de soutenir une bonne cause en santé

Cinq élèves du profil Culture et découvertes de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont entrepris de vendre des sacs-cadeaux pour chien, dont les profits seront versés au Comité des usagers de l'hôpital de Saint-Georges et à la Fondation Santé Beauce-Etchemin.

LUNDI 1er DÉCEMBRE



Starbucks à Saint-Georges: ouverture finalement prévue pour janvier 2026

La nouvelle succursale Starbucks en construction sur la 107ᵉ Rue à Saint-Georges, ouvrira finalement ses portes en janvier 2026, a confirmé Starbucks Canada à EnBeauce.com, ce lundi 1er décembre.



Grève ou lock-out: le TAT peut désormais imposer des services à maintenir

Un nouveau régime de maintien de services est entré en vigueur au Québec ce dimanche 30 novembre, modifiant les règles applicables lors de conflits de travail comme les grèves ou lock-out.



Incendie dans un garage à Saint-Joseph-des-Érables

Un incendie s’est déclaré ce lundi 1er décembre dans la matinée dans un garage situé au 334, rang des Érables, à Saint-Joseph-des-Érables. L’alerte a été donnée vers 10 h 05 par un passant ayant remarqué de la fumée s’échappant du bâtiment.



Opération Nez Rouge: une première fin de semaine réussie

La 40e édition de l'Opération Nez Rouge (ONR) en Beauce-Etchemins a bien commencé durant la fin de semaine passée.



Un accident fait deux blessés à Saint-Georges

Un accident impliquant deux véhicules est survenu ce lundi vers 15 h 30 à l’intersection de la 165e Rue et de la 6e Avenue à Saint-Georges. Sous la force de l’impact, l’une des voitures s’est retrouvée sur le toit.

MARDI 2 DÉCEMBRE



Topo Escalade se prépare pour ouvrir ses portes samedi

Après deux années de préparation, Jenny Dumont Blais, Thomas Pozer et Samuel Beaudoin ouvriront les portes de Topo Escalade ce samedi 6 décembre.



Voie de contournement à Lac-Mégantic: inquiétudes autour de la gestion de l'eau

Alors que l’Office des transports du Canada (OTC) tient une audience publique ce mardi 2 décembre à Lac-Mégantic, la Coalition des Victimes Collatérales (CVC) annonce qu’elle y prendra la parole pour exprimer ses vives inquiétudes face aux impacts hydrogéologiques du projet de voie de contournement ferroviaire.



Un élan de générosité avant Noël pour lutter contre l’insécurité alimentaire

À l’approche des Fêtes, la communauté du Cégep Beauce-Appalaches et sa Fondation se sont mobilisées autour de plusieurs initiatives au profit de Moisson Beauce et de sa population étudiante.



Un nouveau camion pour les pompiers de Beauceville

Le Service de sécurité incendie (SSI) de Beauceville vient de prendre livraison de son tout nouveau camion autopompe.



De l'hôpital aux vides-maisons avec toujours le même objectif: aider

Après une carrière de 20 ans comme infirmier, Olivier Daniels a choisi une nouvelle voie pour aider les gens en fondant l'entreprise Beauce débarras.

MERCREDI 3 DÉCEMBRE



En tête-à-tête avec Benoit Giraudo

Il n'est pas connu pour son exubérance, mais plutôt par sa modestie et sa discrétion, ce qui ne veut pas dire que sa présence et sa contribution ne se font pas sentir lorsqu'il s'implique, entre autres, dans le soutien communautaire.



Le coroner publie son rapport sur le motocycliste décédé à Saint-Frédéric

Me Monique Tremblay, coroner, a rendu public son rapport concernant l’accident impliquant plusieurs motos survenus le 21 juin dernier à Saint-Frédéric et qui a coûté la vie à Robert-Guy Gagné.



Décès de la co-fondatrice de Beauce Carnaval

La co-fondatrice du parc d’attractions ambulant Beauce Carnaval, Cécile Binet, s'est éteinte lundi à l'âge de 103 ans.



Une rencontre essentielle pour les milieux communautaires autonomes

Près de 125 artisans et artisanes, directions, bénévoles et partenaires du milieu communautaire autonome se sont réunis les 26 et 27 novembre à l’Hôtel Le Georgesville, à Saint-Georges, pour participer au premier Grand rassemblement des artisan·es de l’ACA, organisé par la Trocca – Table régionale des organismes communautaires Chaudière-Appalaches.



Un nouveau lieu de retour Consignaction+ a ouvert à Saint-Georges

Un nouveau lieu de retour Consignaction+ est désormais ouvert au 499, 107e Rue à Saint-Georges, en face du commerce Canadian Tire.



La tournée «Noël dans nos vieilles maisons» s'arrête à Saint-Frédéric

Le duo formé de la chanteuse acadienne, Annie Blanchard, et du chanteur beauceron, Maxime Landry, se produira ce dimanche 7 décembre, à l'église de Saint-Frédéric, dans le cadre de la tournée du spectacle Noël dans nos vieilles maisons.



Un soutien de 132 000 $ à la bibliothèque municipale Marie-Fitzbach

La bibliothèque municipale du Centre culturel Marie-Fitzbach à Saint-Georges pourra bonifier sa collection de livres et autres documents, grâce à un soutien financier de 132 000 $, provenant du ministère de la Culture et des Communications du Québec.



«J’ai commencé avec un rêve»: Marie-Philip Poulin revient sur son parcours

La Beauceronne Marie-Philip Poulin, joueuse de la Victoire de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF), a amorcé sa saison 2025-2026 avec une victoire de 4 à 0, le mardi 25 novembre dernier, contre les Sirens de New York.

JEUDI 4 DÉCEMBRE



La Guignolée des médias propose d'adhérer au don mensuel

En cette journée spéciale de la Guignolée des médias, nous vous proposons une vidéo de sensibilisation, qui met en lumière l’impact concret du don mensuel pour soutenir la banque alimentaire qu'est Moisson Beauce.



Un autre mandat de cinq ans pour Jean-Philippe Vachon

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches vient de renouveler, pour un mandat de cinq ans, le contrat de Jean-Philippe Vachon, à titre de directeur des études et de la vie étudiante.



Le rang 4 à Shenley: une piste de course?

La rang 4 à Saint-Honoré-de-Shenley semble être devenu un route de prédilection pour les conducteurs qui ont le pied pesant, alors que la Sûreté du Québec rapporte, dans son bulletin hebdomadaire d'information, deux incidents de conduite à grande vitesse à cet endroit.



Report du Festival d'été de Saint-Georges en 2027

La création de deux nouveaux postes, pour soutenir la direction générale des Amants de la scène, impose au producteur de spectacles de reporter le Festival d'été de Saint-Georges en 2027.



Quelles perspectives économiques pour 2026?

Le Conseil économique de Beauce tenait ce jeudi matin son déjeuner-conférence annuel sur les Perspectives économiques 2026, animé par Étienne Nadeau (Sun Life) accompagné de Pierre Cléroux (BDC) et Nicolas Vaugeois (Fiera Capital).

VENDREDI 5 DÉCEMBRE



Camion renversé à Saint-Prosper

Une camion-remorque s'est renversé ce matin à Saint-Prosper.



Un Beauceron arrêté en lien avec le trafic de stupéfiants

Un homme de 45 ans, de Saint-Bernard en Beauce, fait partie des six individus qui ont été arrêtés, ces deux derniers jours, dans le cadre d'une opération en lien avec le trafic de stupéfiants et la production de drogues de synthèse.



Lac-Mégantic: la CVC alerte sur les normes de sécurité du tracé ferroviaire

Dans le cadre des consultations publiques, tenues par l’Office des Transports du Canada (OTC) jusqu'au 23 décembre, les membres de la Coalition des Victimes Collatérales (CVC), tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme quant au projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic, dénonçant cette fois un écart préoccupant entre l’usage prévu de l’infrastructure et les normes techniques retenues pour sa conception.



Trois élèves de la Beauce parmi l’élite mondiale en robotique

Trois élèves de 4e secondaire de la polyvalente de Saint-Georges ont vécu une expérience hors du commun en participant à la finale mondiale de la World Robot Olympiad (WRO), qui s’est tenue du 26 au 28 novembre à Singapour.



Saint-Victor reçoit 7,8 M$ pour ses infrastructures d'eau

La Municipalité de Saint-Victor obtient une subvention de 7 770 060 $ pour le renouvellement de ses conduites d’eau et l’aménagement d’un nouveau puits municipal.