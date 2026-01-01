La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 7 février

En tête-à-tête avec Daniel Chaîné — ENTREVUE BALADO

Depuis 35 ans, il est le grand manitou qui évolue dans les coulisses du développement économique de Beauce-Centre, et même plus, pour accompagner les entreprises, de tout acabit, dans les bons comme dans les plus difficiles moments.

Défi vision de la Fondation Mira: Pierre-Olivier veut revivre son rêve

Pierre-Olivier Doyon, malvoyant, a décidé de revivre son rêve en participant pour une seconde fois au Défi vision – La course la plus folle au monde.

La Société historique Sartigan, gardienne de l’histoire locale

À Saint-Georges, la Société historique Sartigan et ses bénévoles poursuivent, depuis plus de 30 ans, un travail discret mais essentiel de préservation de la mémoire régionale. Cette implication prend un relief particulier alors que Pierre Morin, chroniqueur historique sur EnBeauce.com et bénévole depuis huit ans, s’apprête à publier sa 500e chronique.

Dimanche 8 février

Souvenirs du populaire restaurant Charles BBQ 1956-2011

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Le premier Festival de la saucisse sera bien animé!

Partie d'un projet étudiant, le Festival de la saucisse de Sainte-Justine vivra sa première édition les 7 et 8 août prochain au Centre sportif Rotobec.

Lundi 9 février

Mort de Franco Nuovo: un choc pour Kéven Breton

Comme pour tout le milieu médiatique et la population en général, la mort subite du journaliste et animateur, Franco Nuovo, survenue hier, a été accueillie comme «un choc» par Kéven Breton.

Keven Cloutier intronisé au Temple de la renommée de la LNAH

Keven Cloutier, actuel entraîneur du Cool FM et figure bien connue du hockey beauceron, fait partie des six nouvelles personnalités intronisées au Temple de la renommée de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH).

Pourquoi le ministre Roberge ne comprend pas?

Au cours des dernières semaines, j’ai observé le débat concernant des dizaines de milliers de travailleuses et de travailleurs étrangers au Québec qui risquent l’expulsion parce que le ministre de l’Immigration, Jean-François Roberge, a décidé, unilatéralement, de changer les règles du jeu en mettant fin au Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Mardi 10 février

La « Crèmerie Chez Mamie » s'installe à Saint-Georges

Une nouvelle crèmerie ouvrira ses portes le 2 juin à Saint-Georges, alors que le Groupe Abbatiello implantera une succursale de « Crèmerie Chez Mamie » au 3103, 127ᵉ Rue. Il s’agira de la première adresse de cette bannière dans la région.

Des travaux à venir à l'aéroport de Saint-Georges

Des travaux de resurfaçage de la piste de l'aéroport de Saint-Georges devraient s'enclencher dans les prochains mois.

Près de 560 000 $ pour soutenir les clubs de motoneigistes de Chaudière-Appalaches

Un soutien financier de 557 815 $ vient d'être accordé par le gouvernement du Québec, aux clubs de motoneigistes de la région de Chaudière-Appalaches, pour aider à l’entretien des sentiers.

Mise en place de la nouvelle Régie SSI de Haute-Beauce

Les municipalités de Courcelles-Saint-Évariste, de La Guadeloupe et de Saint-Hilaire-de-Dorset annoncent la création d’une toute nouvelle régie responsable des services de sécurité incendie et de premiers répondants sur leur territoire.

Les 1000 câlins de Marie: des bébés pour raviver les souvenirs et apaiser l’anxiété

Fondée en 2020 par Marie-Claude Bouchard, de Saint-Zacharie, Les 1 000 câlins de Marie offre aux aînés des moments de douceur à l’aide de bébés reborn conçues pour raviver les souvenirs et apaiser l’anxiété.

Mercredi 11 février

Avantis Coopérative: une ristourne de 5,3 millions $ aux membres

Avec des ventes de 671,4 millions de dollars pour l’exercice financier 2024-2025, Avantis Coopérative a enregistré un excédent de 17,6 M$, le plus élevé des dernières années, se traduisant par une ristourne aux membres de 5,3 millions de dollars.

Double exposition sur le statut de la femme

À compter du 19 février, le Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges accueillera l’exposition 50 ans d’engagement pour l’égalité entre les femmes et les hommes, organisée par le Conseil du statut de la femme.

Une hockeyeuse de Saint-Côme-Linière reçoit une bourse d'études de 1 500$

Camille Lamontagne, une adolescente de Saint-Côme-Linière, fait partie des 13 jeunes hockeyeuses de la province ayant bénéficié d'une bourse provenant du Fonds d’études des Remparts de Québec.

Zac Provençal et René Lajoie représentent la région à La Voix

Zac Provençal, de Lac-Etchemin, et René Lajoie, de Saint-Prosper, représentent la région dans l’émission La Voix diffusée sur TVA.

Décès d'un travailleur sur un chantier de construction

Un homme dans la cinquantaine est décédé aujourd'hui sur un chantier de construction de la 151e rue à Saint-Georges.

Jeudi 12 février

Relève agricole: Avantis Coopérative remet 166 000 $ en bourses

Quelque 29 jeunes producteurs agricoles, principalement de Chaudière-Appalaches se sont partagé un montant total de 165 946 $ en bourses, provenant du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole d'Avantis Coopérative.

Eliot Grondin remporte la médaille d'argent

Le Mariverain Eliot Grondin a remporté la médaille d'argent lors de l'épreuve masculine de Snowboard cross qui se tenait ce jeudi matin aux Jeux olympiques de Milano Cortina.

Départ à la retraite du PDG Patrick Simard

Après plus de 11 années passées à la haute direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches, d’abord à titre de président-directeur général adjoint, puis de président-directeur général, Patrick Simard a annoncé son départ à la retraite, en vigueur le 18 mai prochain.

La Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce officiellement en activité

À la suite du regroupement annoncé l'an dernier, entre la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce et celle du Sud de la Chaudière, la nouvelle entité du Cœur-de-la-Beauce est officiellement en activité depuis le début de 2026.

Un prêtre arrêté à Beauceville pour des crimes sexuels sur des enfants

L'abbé Léandre Lapointe, 63 ans, a été arrêté à son domicile de Beauceville, le 28 janvier dernier, sous plusieurs chefs d’accusation, notamment pour exploitation sexuelle et agression sexuelle sur une personne d’âge mineur, rapporte la Sûreté du Québec par voie de communiqué.

Terrain de tennis à Saint-Martin: le maire nuance et évoque la suite

Lors de la séance du conseil municipal de Saint-Martin, tenue ce lundi 9 février, le maire Yvan Paré est revenu publiquement sur le projet de terrain de tennis et de pickleball, au cœur d’une mobilisation citoyenne depuis l’adoption récente du plan triennal d’immobilisations 2026-2028.

Qualité du lait: la Ferme Gagnonval à nouveau grande championne

Pour une deuxième année consécutive, la Ferme Gagnonval, de Sainte-Hénédine, a décroché le prix de Grand champion Qualité du lait, décerné par le Club de l’Excellence de la coopérative laitière Agropur.

S'inspirer des athlètes olympiens pour promouvoir des valeurs aux élèves

Lizette Bizier, enseignante au primaire à la clinique Les cours de Mme Marie-Ève, a réalisé un projet sur la persévérance et la confiance en soi à l’occasion des Jeux olympiques de Milano-Cortina.

Vendredi 13 février

Portes ouvertes au futur CSMC de Beauceville

La Ville de Beauceville invite ses habitants à participer à la porte ouverte du futur Centre de services municipaux et communautaires le jeudi 5 mars, de 13 h à 19 h.

Le Conseil Économique de Beauce remet 25 000 $ au Golf du Lac Poulin

Le Conseil économique de Beauce (CEB) a attribué une aide financière de 25 000 $ au Golf du Lac Poulin, à Saint-Benoît-Labre, dans le cadre de la 8ᵉ édition du Fonds Nouveaux Attraits Touristiques (FNAT).

Les paramédics de la Beauce en grève à compter de lundi

Ce vendredi 13 février, le syndicat Travailleurs ambulanciers syndiqués Beauce inc. (TASBI), qui représente des paramédics œuvrant dans des entreprises desservant des secteurs de la Chaudière-Appalaches et de l’Estrie, a annoncé son intention de déclencher une grève à durée indéterminée à compter de ce lundi 16 février à 0 h 01.