Un nouveau service de transport médical héliporté arrive en région

À la suite d'un appel d'offres public lancé en août dernier, le gouvernement confirme l'attribution d'un contrat d'une durée de cinq ans pour 45,8 millions $ à l'entreprise canadienne Summit Helicopters, de Kamloops, en Colombie-Britannique, visant à fournir les hélicoptères permettant la mise en place d'un transport médical héliporté.

En ce sens, le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonatan Julien, et la ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, ministre responsable des Services sociaux, Sonia Bélanger, ont annoncé que les premiers transports devraient être planifiés dès cet été.

Le projet de transport médical héliporté vise à répondre aux besoins des populations situées entre 75 et 275 kilomètres des grands centres hospitaliers, notamment lors de situations médicales critiques et chronodépendantes, c'est-à-dire où la rapidité de l'intervention tend à réduire significativement les séquelles, telles que les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les traumatismes majeurs, ainsi que certaines urgences pédiatriques. Il viendra compléter les services existants (ambulances et avions-hôpitaux) dans une logique d'intégration au système de transport médical d'urgence. Il permettra également de réduire significativement les délais de prise en charge et d'améliorer les trajectoires de soins, particulièrement pour les populations vivant en régions éloignées, ainsi que pour des communautés autochtones pour qui l'accessibilité rapide à des soins spécialisés demeure un enjeu majeur.

Contacté par EnBeauce.com, le CISSS de Chaudière-Appalaches a mentionné ne pas être en mesure de donné des détails pour le moment: « Comme cette annonce est toute récente, il est trop tôt pour connaître les modalités d'application qui nous concernent. »

La mise sur pied du service s'effectuera en deux étapes distinctes. La première base, où seront effectués les premiers vols, sera située dans la ville de Québec. Les vols à partir de Mirabel, qui constituent la deuxième étape, sont quant à eux prévus cet automne.

Le service de transport médical héliporté s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence 2023-2028. Il a fait l'objet, dans un premier temps, d'un investissement de 125 millions $ sur cinq ans.

