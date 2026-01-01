Gère-toi crisse! : une anti-conférence pragmatique de Joé Turgeon

Si ce titre provocateur a piqué votre curiosité, vous pourrez l'assouvir en venant entendre, le 4 février prochain à Saint-Georges, l'animateur Joé Turgeon partager sur la gestion de soi, du stress et des relations interpersonnelles.

Gère-toi crisse !, c'est d'abord et avant tout le titre du livre écrit par cet enseignant retraité, qui cumule plus de 30 années d'expérience en éducation spécialisée, comme consultant en gestion de crise, formateur en entreprise, et thérapeute en relation d’aide.

«(Avec ce titre), je savais que j'avais quelque chose là», a-t-il confié en entrevue avec EnBeauce.com. «Mais il y a autre chose dedans. Je sais qu'avec ma clientèle, il faut que je les accroche. Pis "Gère ton stress" ou "tes relations interpersonnelles", ça aurait pas été vendeur.»

Cette clientèle qu'il veut atteindre, c'est principalement celle des hommes, dont plusieurs n'arrivent pas à trouver la méthode appropriée pour évacuer leur stress. «Pour certains qui pètent la coche, ça se transforme parfois en violence conjugale, en féminicides et en suicides», se désole-t-il.

C'est pour se doter d'un outil de travail dans ses cours d'intervention de crise qu'il a pondu cet ouvrage, qu'il a mis cinq ans à compléter. Paru en septembre 2024 chez Performance Édition, la seule maison qui a accepté d'imprimer avec ce titre, le bouquin est devenu un best-seller.

«C'est un livre d'anti-croissance personnelle qui propose des outils différents de ceux dont on entend souvent parler, qui sont validés scientifiquement. C'est pragmatique. Ça propose des exercices bien simples et concrets», ajoute celui qui se définit comme un rebelle.

L'anti-conférence qu'il livrera le mercredi 4 février prochain aura lieu à la Cale du Gouvernail Taverne Sportive de Saint-Georges, à compter de 19 h. L'événement est offert gratuitement par le Centre d'aide à la prévention du suicide (CEPS) Beauce-Etchemins.

Comme le nombre de places est limité, l'inscription est obligatoire et peut se faire directement en cliquant ici. Notez que lors de votre enregistrement, il est possible d'effectuer un don au CEPS pour soutenir sa mission qui consiste à promouvoir la vie et à aider les personnes en crise existentielle.