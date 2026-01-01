Nous joindre
Le samedi 31 janvier

Découvrez l'Expo Cambi 2026 pour les 50 ans du groupe ambulancier

durée 13h00
14 janvier 2026
Par Léa Arnaud, Journaliste

Pour souligner son 50e anniversaire, le groupe ambulancier CAMBI invite la population à plonger au cœur de son univers lors de l’EXPO CAMBI 2026.

Cette exposition permettra au public de rencontrer les équipes, d’explorer les kiosques d’information et de mieux comprendre le rôle essentiel du transport ambulancier dans la région. Une ambulance antique sera présentée en exposition, tandis qu’une ambulance actuelle pourra être visitée, offrant ainsi un regard privilégié sur l’évolution des pratiques et de l’équipement.

L’événement gratuit et ouvert à tous aura lieu le samedi 31 janvier, de 13 h à 16 h, au point de service situé au 3800, boulevard Dionne, à Saint-Georges. Des surprises pour les enfants, incluant jeux gonflables et maquillage, seront offertes sur place.

La formation « Héros en 30 » sera également proposée afin de sensibiliser petits et grands aux bons gestes à poser en situation d’urgence.

CAMBI convie l’ensemble de la communauté à venir célébrer ce jalon important de leur histoire et à découvrir, de l’intérieur, le travail de celles et ceux qui veillent chaque jour à la sécurité et au bien-être de la population beauceronne.

