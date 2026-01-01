Don à la Maison de la Famille Beauce-Etchemin

Le Cercle de Fermières L'Assomption de Saint-Georges (No 38) soutient financièrement à chaque année un organisme communautaire de la région.

Cette année, son choix s'est arrêté sur la Maison de la Famille Beauce-Etchemin, qui a comme mission de promouvoir le bien-être et l'épanouissement de la famille.

Sur la photo, on aperçoit au centre Andrée Labrecque, membre du conseil d'administration du cercle et responsable du Comité Actions communautaires, remettant un chèque au montant de 300 $, ainsi qu'une tablette électronique, à Audrey Dupuis, intervenante, et Sandra Fournier, directrice de l'organisme.