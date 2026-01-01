Nous joindre
Cercle de Fermières L'Assomption

Don à la Maison de la Famille Beauce-Etchemin

durée 06h00
16 janvier 2026
Par Salle des nouvelles

Le Cercle de Fermières L'Assomption de Saint-Georges (No 38) soutient financièrement à chaque année un organisme communautaire de la région.

Cette année, son choix s'est arrêté sur la Maison de la Famille Beauce-Etchemin, qui a comme mission de promouvoir le bien-être et l'épanouissement de la famille.

Sur la photo, on aperçoit au centre Andrée Labrecque, membre du conseil d'administration du cercle et responsable du Comité Actions communautaires, remettant un chèque au montant de 300 $, ainsi qu'une tablette électronique, à Audrey Dupuis, intervenante, et Sandra Fournier, directrice de l'organisme.

