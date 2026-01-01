Nous joindre
50e anniversaire de l'organisme

L'Expo CAMBI 2026 est reportée

durée 12h00
16 janvier 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L'Expo CAMBI 2026, qui devait avoir lieu le 31 janvier pour marquer le 50e anniversaire de fondation du groupe ambulancier, est reportée.

«Cette décision a été prise pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation. CAMBI demeure toutefois pleinement engagée à offrir un événement rassembleur et de qualité à la communauté», peut-on lire dans un bref communiqué de presse.

Les détails concernant la nouvelle date de l'exposition, ainsi que la suite des événements seront communiqués ultérieurement.

