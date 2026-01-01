L'Expo CAMBI 2026 est reportée

L'Expo CAMBI 2026, qui devait avoir lieu le 31 janvier pour marquer le 50e anniversaire de fondation du groupe ambulancier, est reportée.

«Cette décision a été prise pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation. CAMBI demeure toutefois pleinement engagée à offrir un événement rassembleur et de qualité à la communauté», peut-on lire dans un bref communiqué de presse.

Les détails concernant la nouvelle date de l'exposition, ainsi que la suite des événements seront communiqués ultérieurement.