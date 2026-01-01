Nous joindre
Grâce à la générosité de ses employés

Canam remet plus de 250 000 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

durée 10h00
18 janvier 2026
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

L’entreprise Canam a remis un montant impressionnant de 259 715 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, à la suite de sa plus récente campagne d’engagement communautaire tenue cet automne.

Cette somme résulte des dons des employés, doublés par l’entreprise elle-même, dans un effort de mobilisation à travers ses usines et bureaux au Québec, notamment en Chaudière-Appalaches, en Estrie, en Mauricie et dans le Grand Montréal.

« Notre implication est fondamentale, car Centraide agit en première ligne pour soutenir les organisations qui viennent en aide aux personnes les plus vulnérables de notre société », a souligné Marc Dutil, président et chef de la direction de Canam.

La politique de jumelage des dons a largement contribué au succès de cette campagne, tout comme les nombreuses activités organisées à l’interne : tirages, collectes thématiques et autres initiatives qui ont renforcé la cohésion d’équipe.

L’argent versé sera redistribué directement dans les régions où les fonds ont été amassés, ce qui garantit un impact concret dans les communautés où vivent et travaillent les employés de l’entreprise. « La générosité de nos collègues a le pouvoir de transformer le quotidien de ceux qui font face à des épreuves », a ajouté M. Dutil.

Au cours des cinq dernières années, Canam a versé plus d’un million de dollars à Centraide, consolidant un partenariat durable avec l’organisme. 

