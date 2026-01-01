Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Appel d'offres N° : 29045-22-053

Réfection du 1er rang Shenley Nord

durée 07h15
4 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN

APPEL D’OFFRES
N° : 29045-22-053
RÉFECTION DU 1ER RANG DE SHENLEY NORD

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MARTIN requiert des offres pour la réfection de la voirie d’environ 1413 mètres sur le 1er rang de Shenley Nord incluant la réfection de ponceaux et divers travaux de drainage. Les formules de soumissions et les documents faisant état des conditions à respecter ou à connaître sont disponibles au Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO). Il est possible de trouver la documentation en consultant le site Web www.seao.ca ou en communiquant avec un représentant au 1 866 669-7326. Les documents peuvent être obtenus selon le coût établi par le SEAO.

Chaque soumission doit être placée dans une enveloppe scellée portant les inscriptions appropriées et être remise au bureau municipal situé au 131, 1ère Avenue Est à Saint-Martin. Pour être admissible, toute soumission devra être présentée sur les formules fournies par la Municipalité avant 10 h, le 17 mars 2026 et être accompagnée d'une garantie de soumission représentant 10 % du montant total.

L’ouverture des soumissions se fera au même endroit, immédiatement après l’heure de clôture des soumissions.

Seules seront considérées, aux fins d’octroi du contrat, les soumissions des entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou ceux qui ont un établissement d’affaires en Ontario, le tout conformément à l’accord de libération des marchés publics du Québec et de l’Ontario et détenant, le cas échéant, la licence requise en vertu de la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c.B-11). 

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions reçues. Elle décline toute responsabilité à l'égard de l'un ou de l'autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions et se réserve le droit de retrancher certaines parties du contrat. La Municipalité ne pourra faire l'objet d'aucune poursuite ou réclamation pour frais, pertes ou dommages subis conséquemment à de telles décisions.

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec madame Mireille Busque, directrice générale et greffière-trésorière, au 418 382-5035.

Donné à Saint-Martin, ce 26e jour de février 2026

Mireille Busque
Directrice générale et greffière-trésorière


 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Défi 28 jours sans alcool: plus de 11 000$ amassés en Chaudière-Appalaches

Publié le 2 mars 2026

Défi 28 jours sans alcool: plus de 11 000$ amassés en Chaudière-Appalaches

Pour la 13e présentation du Défi 28 jours sans alcool, 13 085$ ont été récoltés en Chaudière-Appalaches, et ce, grâce à 135 participants. Cette collecte de fonds annuelle au profit de la Fondation Jean Lapointe a permis d'amasser 495 000 $ dans l'ensemble Québec. Elle a également permis de sensibiliser la population de la province aux ...

LIRE LA SUITE
Une conférence de prestige sur la situation des francophones en Amérique du Nord

Publié le 2 mars 2026

Une conférence de prestige sur la situation des francophones en Amérique du Nord

Une conférence intitulée La situation des francophones en Amérique du Nord sera présentée à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, le lundi 16 mars à 19 h 30, par Claire-Marie Brisson. Cette conférence proposera un éclairage actuel et documenté sur les réalités linguistiques du continent. « Cette conférence invite la communauté ...

LIRE LA SUITE
En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

Publié le 1 mars 2026

En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

EnBeauce.com s’est rendu à Blainville cette semaine à l’occasion de la 60e finale des Jeux du Québec, dans le but de faire découvrir à la population beauceronne à quoi ressemble une ville hôte à un an de l’événement que Saint-Georges accueillera à l’été 2027. Alors que la 61e finale se tiendra en Beauce, il nous apparaissait pertinent d’aller sur ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge