Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Chevaliers de Colomb de Beauceville

Don de 5 000 $ en transport adapté

durée 16h15
19 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

C'est dans le cadre de leur déjeuner-bénéfice mensuel que les Chevaliers de Colomb de Beauceville ont versé un montant de 5 000 $ dans un fonds pour soutenir des personnes en besoin de transport adapté.

La première récipiendaire est Josée Bernard, une résidente du CHSLD de Beauceville, qui est confinée à un fauteuil roulant depuis qu'elle a subi un ACV voilà trois ans. Une tranche de 1 800 $ du montant total lui est réservé pour qu'elle puisse payer les frais de location d'un véhicule de transport adapté de Beauce Autobus, lorsqu'elle veut vaquer à ses affaires.

Le reste de la somme servira à combler d'autre demandes du même sens qui seront acheminées au conseil, a indiqué le Grand Chevalier, Pierre Boucher.

Sur la photo, on aperçoit ce dernier lors de la remise du chèque à Josée Bernard, en compagnie du Chevalier Guy Maheux, et du Grand Chevalier sortant, Maxime Bernard.

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Banques alimentaires: l’achalandage pourrait bondir de 26 % en trois ans

Publié à 12h00

Banques alimentaires: l’achalandage pourrait bondir de 26 % en trois ans

L’achalandage des banques alimentaires ne cesse de fracasser de nouveaux records annuels depuis la pandémie. La situation risque de s’aggraver au cours des prochaines années, selon une analyse de la firme Aviseo. Le nombre de demandes d’aide pourrait grimper de 25,8 % en trois ans, selon les estimations de la firme qui a fait cette projection ...

LIRE LA SUITE
Canam remet plus de 250 000 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Publié hier à 10h00

Canam remet plus de 250 000 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

L’entreprise Canam a remis un montant impressionnant de 259 715 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, à la suite de sa plus récente campagne d’engagement communautaire tenue cet automne. Cette somme résulte des dons des employés, doublés par l’entreprise elle-même, dans un effort de mobilisation à travers ses usines et bureaux au Québec, ...

LIRE LA SUITE
La revue de la semaine

Publié le 17 janvier 2026

La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 10 janvier Le premier bébé de l'année en Beauce est un garçon Le premier bébé de l'année en Beauce s'appelle Dorian Eduardo Hernandez Duarte. À Notre-Dame-des-Pins, un passionné ouvre sa ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge