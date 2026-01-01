Don de 5 000 $ en transport adapté

C'est dans le cadre de leur déjeuner-bénéfice mensuel que les Chevaliers de Colomb de Beauceville ont versé un montant de 5 000 $ dans un fonds pour soutenir des personnes en besoin de transport adapté.

La première récipiendaire est Josée Bernard, une résidente du CHSLD de Beauceville, qui est confinée à un fauteuil roulant depuis qu'elle a subi un ACV voilà trois ans. Une tranche de 1 800 $ du montant total lui est réservé pour qu'elle puisse payer les frais de location d'un véhicule de transport adapté de Beauce Autobus, lorsqu'elle veut vaquer à ses affaires.

Le reste de la somme servira à combler d'autre demandes du même sens qui seront acheminées au conseil, a indiqué le Grand Chevalier, Pierre Boucher.

Sur la photo, on aperçoit ce dernier lors de la remise du chèque à Josée Bernard, en compagnie du Chevalier Guy Maheux, et du Grand Chevalier sortant, Maxime Bernard.