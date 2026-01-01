Nous joindre
Le 14 mars au Café-Milieux

Un souper réseautage d'information pour les femmes immigrantes et racisées

durée 12h00
5 mars 2026
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Un souper réseautage d'information, dans la formule 5 à 7, est prévu le samedi 14 mars à Saint-Georges, à l'intention des femmes immigrantes et racisées de la région.

À cette occasion, Chantal El Helou, qui vient d'être nommée personne relais pour le territoire de Chaudière-Appalaches au sein du RAFIQ (Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec), expliquera la mission de cet organisme de soutien, qui existe depuis maintenant 10 ans.

D'ailleurs, Mme El Helou devient la toute première représentante régionale du réseau, qui n'opérait jusqu'ici que sur la scène montréalaise.

«C'est un moment privilégié pour renforcer les liens et partager une soirée d'inspiration mutuelle», a indiqué la dame d'origine libanaise, qui est établie en Beauce depuis quelques années. Elle est d'ailleurs l'auteure du livre Les 100 jours, qui raconte ses premières expériences de vie dans la région.

L'activité se tiendra dans la foulée de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars.

Outre la présentation, un souper convivial gratuit sera servi aux participantes. Les intéressées sont priées de confirmer leur présence par réservation via courriel (oseconference@gmail.com) ou encore par voie téléphonique (418 313-5624).

L'événement se déroulera au Café du Mille-Lieux (12010, 1ère avenue) à Saint-Georges, le samedi 14 mars, de 17 h à 19 h.

