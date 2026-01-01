Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Tribunal administratif du logement

Hausse des loyers: le taux de base suggéré établi à 3,1 % pour 2026

durée 14h00
20 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Le Tribunal administratif du logement (TAL) a dévoilé lundi les pourcentages applicables pour la hausse des loyers en 2026, selon une nouvelle méthode de calcul.

Le taux de base suggéré pour le loyer s'élève à 3,1 % pour le renouvellement d'un bail débutant entre le 2 avril prochain et le 1er avril 2027, et dont l'avis a été remis à compter du 1er janvier dernier.

Le TAL présente également un «pourcentage applicable à la partie du loyer relative aux services rattachés à la personne même du locataire». Celui-ci se situe à 6,7 %.

Le TAL mentionne que les pourcentages diffusés lundi s'appliquent dans le cas d'un dossier déposé devant le tribunal. Les propriétaires et les locataires «sont libres de s'entendre sur une augmentation de loyer que chacun considère comme satisfaisante», indique-t-on dans un communiqué.

Les pourcentages ont été établis en fonction d'une nouvelle méthode de calcul de fixation de loyer à la suite de changements au Règlement sur les critères de fixation de loyer. Quant aux avis de renouvellement transmis avant le 1er janvier, l'ancienne méthode continue de s'appliquer, précise le tribunal.

Par ailleurs, des règles particulières existent dans le cas d'un immeuble construit ou ayant fait l'objet d'un changement d'affectation depuis cinq ans ou moins, ainsi qu'aux logements à loyer modique ou loués par une coopérative à l'un de ses membres.

Frédéric Lacroix-Couture, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Don de 5 000 $ en transport adapté

Publié hier à 16h15

Don de 5 000 $ en transport adapté

C'est dans le cadre de leur déjeuner-bénéfice mensuel que les Chevaliers de Colomb de Beauceville ont versé un montant de 5 000 $ dans un fonds pour soutenir des personnes en besoin de transport adapté. La première récipiendaire est Josée Bernard, une résidente du CHSLD de Beauceville, qui est confinée à un fauteuil roulant depuis qu'elle a subi ...

LIRE LA SUITE
Banques alimentaires: l’achalandage pourrait bondir de 26 % en trois ans

Publié hier à 12h00

Banques alimentaires: l’achalandage pourrait bondir de 26 % en trois ans

L’achalandage des banques alimentaires ne cesse de fracasser de nouveaux records annuels depuis la pandémie. La situation risque de s’aggraver au cours des prochaines années, selon une analyse de la firme Aviseo. Le nombre de demandes d’aide pourrait grimper de 25,8 % en trois ans, selon les estimations de la firme qui a fait cette projection ...

LIRE LA SUITE
Canam remet plus de 250 000 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Publié le 18 janvier 2026

Canam remet plus de 250 000 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

L’entreprise Canam a remis un montant impressionnant de 259 715 $ à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, à la suite de sa plus récente campagne d’engagement communautaire tenue cet automne. Cette somme résulte des dons des employés, doublés par l’entreprise elle-même, dans un effort de mobilisation à travers ses usines et bureaux au Québec, ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge