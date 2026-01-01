L’église de Frampton deviendra un centre de divertissement familial

À Frampton, un bâtiment emblématique du cœur villageois s’apprête à entamer une nouvelle vie. L’ancienne église, dont la fermeture était déjà établie, sera transformée en centre de divertissement familial par l’entrepreneur Clifford Miller, propriétaire du Miller Zoo, avec l’appui de la municipalité.

Le projet, qui vise une ouverture en décembre 2026, permettra de conserver l’architecture de l’église tout en lui donnant une vocation entièrement nouvelle, dans un contexte où plusieurs villages de la Beauce cherchent à préserver leurs bâtiments patrimoniaux tout en dynamisant leur milieu.

La mairesse de Frampton, Gina Cloutier, voit dans cette initiative une occasion rare pour la municipalité. Elle reconnaît que le processus a nécessité plusieurs démarches administratives, notamment des changements de zonage, une dérogation mineure et des ajustements cadastraux en raison de la présence de deux tombes à proximité du bâtiment. « C’est quelque chose qui est long. […] Il a fallu faire des changements de zonage parce que c’est un changement d’usage, déjà ça, c’est trois mois », explique-t-elle, en précisant que ces éléments ont été découverts en cours de route.

Malgré ces contraintes, la municipalité a accompagné le promoteur. « C’est une bénédiction pour la municipalité », résume la mairesse, convaincue que la requalification du bâtiment est préférable à une démolition éventuelle. Elle rappelle que laisser l’église au diocèse aurait pu mener à un scénario coûteux. « Il aurait fallu payer pour démolir à un moment donné, mais c’est très dispendieux de démolir ça. »

Donner une deuxième vie en conservant l'histoire

Si la vocation religieuse disparaîtra, plusieurs éléments symboliques et patrimoniaux seront conservés. « Ils vont garder le plafond et les petites fioritures », mentionne Gina Cloutier, en précisant que l’intérieur sera toutefois adapté aux besoins du futur centre. Certaines œuvres, statues et toiles liées à l’histoire locale seront également préservées dans l’espace culturel. « On a gardé nos curés, notre histoire, et évidemment, on va conserver l'espace culture en arrière », souligne-t-elle.

La transaction avec le diocèse s’est faite par l’entremise de la municipalité, une condition exigée afin d’assurer que l’église ne devienne pas un projet immobilier résidentiel. « Ils le vendent à 1 $, puis nous, on transfère ensuite », explique la mairesse, ajoutant que ce montage visait à protéger l’usage futur du bâtiment.

Un projet de plus de 1,2 M$

Du côté de Clifford Miller, le projet représente un investissement estimé entre 1,2 et 1,4 M$. « Ça faisait plus d’un an qu’on y réfléchissait. On savait que l’église allait fermer et la date était déjà établie, donc on est venu avec ce projet », explique-t-il. Bien distinct du Miller Zoo, ce nouveau lieu vise à élargir l’offre de divertissement familial dans le secteur, tout en répondant à des besoins bien précis.

« On voulait ajouter à notre offre un lieu avec des modules de jeux, de divertissement pour les familles, mais c’était aussi important de faire ça en dehors du site du Miller Zoo », précise-t-il, rappelant qu’ils ne souhaitaient pas transformer le zoo en parc d’attractions. Le projet permettra aussi de faciliter l’organisation des sorties scolaires. « Leur plus gros défi reste le transport scolaire. Avec ce nouveau projet, on va pouvoir leur proposer, dans la même journée, deux activités pour le même transport. »

À l’intérieur, le projet prévoit une offre variée : modules de jeux pour les 0 à 5 ans, un grand module familial, un parcours de type « ninja warrior » pour les adolescents et les adultes, ainsi que des arcades au style rétro. Un espace de restauration sera aménagé à l’étage, là où se trouve actuellement l’orgue.

L’élément le plus audacieux demeure toutefois une glissade géante partant du clocher. « C’est le plus gros enjeu du projet, reconnaît Clifford Miller. La glissade va partir de l’actuel clocher, à environ 50 pieds de haut, sortir à l’extérieur de l’église, puis y rentrer à nouveau pour atterrir dans un gros bac de blocs de mousse. On sait que c’est du jamais vu. »

Renforcer l'attractivité de Frampton

Originaire de Frampton, Clifford Miller insiste aussi sur la dimension locale de son initiative. « Nous sommes originaires d’ici et nous avons à cœur de voir le village se développer et continuer de vivre », affirme-t-il. Comme pour le Miller Zoo, le projet comporte une part de risque, mais aussi une forte conviction. « C’est beaucoup d’argent, on prend un risque, mais on y croit beaucoup. »

Pour la municipalité, l’impact dépasse le simple projet de centre de divertissement. Gina Cloutier souligne que Frampton mise sur plusieurs investissements structurants, dont l’agrandissement de la bibliothèque, l’achat de l’ancien salon funéraire pour en faire une salle communautaire et la relance du casse-croûte du terrain de baseball. « À Frampton, ça va bouger », affirme-t-elle.

Le futur centre de divertissement devrait aussi contribuer à ramener les visiteurs dans le cœur du village, souvent contourné par les axes routiers. « Les gens passaient par Sainte-Marguerite ou ailleurs. […] Là, les gens vont passer au cœur du village. Ça va être très bon pour l’espace culture et pour nos exposants », estime la mairesse.

Les travaux devraient débuter à la mi-mars, avec l’installation des modules prévue à l’automne prochain. Si l’échéancier est respecté, l’ancienne église de Frampton pourrait devenir, dès décembre 2026, un nouveau pôle de rassemblement familial en Beauce.

