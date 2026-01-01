La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 28 février



En tête-à-tête avec Daniel Chaîné

Depuis 35 ans, il est le grand manitou qui évolue dans les coulisses du développement économique de Beauce-Centre, et même plus, pour accompagner les entreprises, de tout acabit, dans les bons comme dans les plus difficiles moments.



Jeux du Québec: trois athlètes beaucerons récompensés

Alors que les Jeux du Québec, qui se tiennent pour cette 60e finale à Blainville, ont débuté officiellement ce samedi 28 février, trois athlètes de notre région se sont démarqués en allant chercher des médailles au judo.



Portrait de femme: Mélissa Pomerleau

Aujourd'hui, rencontre avec Mélissa Pomerleau, une native et résidente de Sainte-Clotilde-de-Beauce, à la fois entrepreneure, mentore, conférencière, autrice, artiste-peintre, sculptrice... et chanteuse de jazz, de soul, de blues et de pop-rock! Vraiment, la femme à tout faire.

Dimanche 1er mars



«Les Concerts sous le clocher» accueillent la concertiste Dr Kunhwa Im

Les Concerts sous le clocher accueillent la concertiste Dr Kunhwa Im, le 13 mars dans la magnifique église de Saint-Georges.



En route vers 2027: immersion aux Jeux du Québec à Blainville

EnBeauce.com s’est rendu à Blainville cette semaine à l’occasion de la 60e finale des Jeux du Québec, dans le but de faire découvrir à la population beauceronne à quoi ressemble une ville hôte à un an de l’événement que Saint-Georges accueillera à l’été 2027.



Portrait de femme: Fabienne Perreault

Aujourd'hui, rencontre avec Fabienne Perreault, directrice générale au Domaine Taschereau - Parc Nature de Sainte-Marie.

Lundi 2 mars



Jeux du Québec: Chaudière-Appalaches reçoit 16 nouvelles médailles

La délégation de la Chaudière-Appalaches a ajouté 16 médailles à sa récolte dimanche, lors de la deuxième journée du bloc 1 de la Finale provinciale des Jeux du Québec, présentée à Blainville. Le total régional s’élève maintenant à 26 médailles depuis le début de la compétition.



Les collectes de sang à venir en mars

L'organisme Héma-Québec tiendra des collectes de sang dans la région au cours des prochaines semaines.



Une conférence de prestige sur la situation des francophones en Amérique du Nord

Une conférence intitulée La situation des francophones en Amérique du Nord sera présentée à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches, le lundi 16 mars à 19 h 30, par Claire-Marie Brisson.



Le Festival des Campeurs dévoile sa programmation 2026

Le 6e Festival des Campeurs, qui se tiendra du 14 au 17 mai prochain, dans le village de Saint-Daniel à Adstock, a dévoilé sa programmation.



Deux Beaucerons derrière le judo aux Jeux du Québec à Blainville

Présent à Blainville pour la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com est allé à la rencontre de Justin Rodrigue, de Saint-Georges, et Métis Couture, de Saint-Alfred, deux athlètes de la région désormais entraîneurs pour la délégation de judo de Chaudière-Appalaches.



Plus rien ne me surprend... ou presque

J’ai beau avoir un long vécu, avoir observé de nombreux comportements humains et entendu des propos de toutes sortes, je me surprends encore à assister à des évènements qui me renversent.



Portrait de femme: Trycia Turcotte

Aujourd'hui, rencontre avec Trycia Turcotte, professeure de chant et coach vocale à Saint-Georges.

Mardi 3 mars



Gestion des déchets: les préfets veulent régler le litige cette année

Les préfets de la MRC de La Nouvelle-Beauce et de Beauce-Centre veulent régler cette année le litige qui les oppose dans le dossier de la fin de leur entente intermunicipale sur la gestion des déchets, qui remonte à décembre 2022.



Jeux du Québec: huit nouvelles médailles en Chaudière-Appalaches

La délégation de la Chaudière-Appalaches a poursuivi sa lancée lors de la troisième journée de compétition de la Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville.



Beauceville s'oppose au programme de rachat d’armes à feu

Comme plusieurs autres municipalités et organismes au Québec, la Ville de Beauceville a emboîté le pas en inscrivant son opposition au programme de rachat d’armes à feu lancé par le gouvernement fédéral.



Jeux du Québec: les hockeyeuses ramènent une 35e médaille

L'équipe de hockey féminin de Chaudière-Appalaches a remporté la médaille de bronze après un match contre Lanaudière aux 60e Jeux du Québec de Blanville.



Les MRC de la Beauce refusent de signer une entente avec l'Environnement

Les trois MRC de la Beauce, comme 10 autres à travers la province, refusent de signer l’entente de délégation proposée par le gouvernement du Québec, pour la production des nouvelles cartes de zones inondables.



En route vers 2027: immersion au coeur de l'organisation des Jeux du Québec

Toujours en immersion à Blainville dans le cadre de la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com a poursuivi sa démarche en allant à la rencontre des principaux acteurs de l’organisation afin de mieux comprendre ce que représente un tel événement pour une ville hôte. Un exercice particulièrement pertinent alors que Saint-Georges accueillera la 61e finale à l’été 2027.



Portrait de femme: Amélie Lessard

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance.

Mercredi 4 mars



Un prêtre de Beauceville dans l'émission Les Traîtres

Le prête François Proulx, de Beauceville, se trouve parmi les 22 participants de la 3e saison des Traîtres diffusée à partir du 6 avril prochain, dès 20 h, sur Noovo et Crave.



Un couple beauceron gagne 50 000 $ au Lotto 6/49

Sylvie Pépin et Jean-Marc Dubreuil, un couple résidant dans Chaudière-Appalaches, ont remporté l’un des 20 lots additionnels de 50 000 $ au tirage du Lotto 6/49 du 14 février.



Retour en images: la Beauce au bloc 1 des Jeux du Québec

Présent à Blainville pour couvrir la 60e finale des Jeux du Québec, EnBeauce.com vous propose un retour en images sur le premier bloc de compétitions, marqué par la présence et les performances des athlètes de la Beauce et de la délégation de Chaudière-Appalaches.



Un «désastre politique vert» dans le milieu scolaire, dit Éric Duhaime

Venu passer la journée en Beauce pour rencontrer divers intervenants du milieu, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a dénoncé ce qu’il qualifie de «désastre politique vert» du gouvernement de la CAQ, dans le milieu scolaire.



Portrait de femme: Anne-Marie Cliche

Aujourd'hui, rencontre avec Anne-Marie Cliche, pompière et jeune maman à Vallée-Jonction.

Jeudi 5 mars



Un chauffeur arrêté pour avoir camionné en zone interdite avec des matières dangereuses

Un camionneur a été arrêté la semaine dernière, à Vallée-Jonction, après avoir enfreint plusieurs règlements du Code de la sécurité routière.



Zachary Taillefer bat des records pour la première journée du bloc 2

La première journée de compétition du bloc 2 de la Finale provinciale des Jeux du Québec à Blainville a été marquée par une performance de tous les records, réalisée par Zachary Taillefer.



Hausse du prix de l’essence: des écarts en Beauce

Comme ailleurs au Québec, dans le pays, et dans le monde, les prix de l’essence sont en hausse dans la région depuis le début de la semaine, en raison des conflits au Moyen-Orient.



Les Québécois passent 3 heures et 41 minutes par jour sur les réseaux sociaux

L’Académie de la transformation numérique de l’Université Laval a publié le 26 février dernier les résultats de l’enquête NETendances 2025, intitulée Réseaux sociaux et divertissement en ligne.



Portrait de femme: Marilie Tanguay

Aujourd'hui, rencontre avec Marilie Tanguay, pharmacienne-propriétaire de deux pharmacie à Saint-Côme-Linière et Sainte-Marie.

Vendredi 6 mars



Funérailles de l'ancien hockeyeur Gordon Talbot

C'est demain qu'auront lieu à Sainte-Marie les funérailles de l’ancien attaquant des Jaros de la Beauce, Gordon Talbot.



La délégation de la Chaudière-Appalaches garde le cap

La délégation de la Chaudière-Appalaches a poursuivi ses efforts lors de la deuxième journée de compétition du bloc 2 de la Finale provinciale des Jeux du Québec, qui se déroulent à Blainville.



Début des travaux en avril pour le 2e Ashton à Saint-Georges

Les travaux de construction du deuxième restaurant Ashton, qui s'installera à Saint-Georges, débuteront le mois prochain.



Une visite du futur Centre de services municipaux et communautaires de Beauceville

Plus de 200 personnes sont allées visiter, ce jeudi 5 mars, les installations du futur Centre de services municipaux et communautaires de la Ville de Beauceville.



Portrait de femme: Audrey Cloutier

Aujourd'hui, rencontre avec Audrey Cloutier, violoniste native de Saint-Georges.