Cette nuit on change d'heure!

Le Québec passera à l'heure d'été cette nuit, à 2 h du matin.

Il faudra donc avancées montres et horloges d'une heure. Les journées seront ensoleillées plus longtemps et nous avançons vers le printemps.

Il est important de profiter de l'occasion de vérifier les piles de vos détecteurs de fumée pour s'assurer que votre maison soit toujours en sécurité.

Notons que les titulaires d'un permis de bar, de restaurant ou de réunion ou encore d'un permis accessoire devront cesser la vente ou le service de boissons alcooliques au moment de ce changement d'heure, puisqu'à 2 h, heure normale, il sera 3 h, heure avancée.

Les établissements récupéreront ces 60 minutes d'exploitation à l'automne, au moment où nous reviendrons à l'heure normale de l'Est.

Saviez-vous que les résidents de la Colombie-Britannique vont changer l’heure également, mais eux ce sera la dernière fois. Il s'agit de la troisième province ou territoire du Canada à dire non au changement d'heure tandis que le débat se poursuit au Québec.

Le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit du 1 au 2 novembre 2026, où nous retomberons sur l’heure normale de l’Est (heure de l’hiver).