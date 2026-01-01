Entraînement hivernal pour le Régiment de la Chaudière

Le Régiment de la Chaudière s’est installé à la Cité sportive Rotary de Beauceville pour un exercice de familiarisation a effectué des tâches militaires en conditions hivernales.

Ce rassemblement se trouve être également une compétition entre les membres du Régiment. Répartis en quatre équipes, ils font différentes étapes d'habiletés et des épreuves physiques par temps froid comme une course de raquette ou de la recherche et du sauvetage de blessé. « C’est une autre difficulté pour effectuer des tâches qu’on est habitué à faire », a précisé la Caporale Andréanne Girard-Lemieux, représentante des Affaires publiques d'unité.

Cette fin de semaine permet également aux participants, notamment les nouvelles recrues, de tester leurs équipements et le matériel. « Quand on rentre dans l’Armée on reçoit beaucoup de matériel, dont des choses pour survivre à ce genre de conditions. (...) On a de grosses mitaines, trois types de manteaux et des sous-couches par exemple. Ce genre d’exercice nous permet de savoir ce qui nous convient à chacun. »

L’idée de le faire dans un environnement civil permet également aux membres des Forces armées canadiennes d’échanger avec la population locale sur la réserve. « Moi je trouve ça super intéressant surtout que ce soit dans un contexte civil et sur un terrain qu’on connaît pas », a mentionné la Caporale, qui admet qu’à force de pratiquer à Valcartier par exemple, ils connaissent très bien le terrain.

Campement

Pour ce qui est du campement, la trentaine de participants est bien installée. Ils ont des tentes de 10 personnes avec un poêle à l’intérieur pour chauffer et cuisiner, il y a un également un élément pour enlever l’humidité. De plus, entre la toile verte extérieure et la toile blanche intérieure, il y a de l’air pour isoler du froid, un système de bâche au sol permet également d’éviter que le vent n’entre dans la tente.

Pour dormir, ils ont des matelas de sol, une enveloppe de sac de couchage imperméable, deux sacs de couchage épais ainsi qu’une couverture supplémentaire si besoin. « On est vraiment bien équipé ! », a-t-elle expliqué, sereine pour la nuit à venir.

Même si la Caporale est engagée depuis une dizaine, ce genre d’exercice est essentiel pour elle. « C’est important dans les forces de s’entraîner et d’être toujours prêts », a-t-elle conclu.