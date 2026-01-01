Plus de 70% des billets de la 17e Maison Moisson Beauce sont déjà vendus

Voir la galerie de photos

Déjà plus de 70% des billets de la campagne pour le 17e tirage de la Maison Moisson Beauce ont été vendus.

Alors que la moitié de la période de campagne s'est écoulée, il ne reste plus que 5 semaines aux intéressés pour s'acheter des billets afin de tenter de remporter la Maison Moisson Beauce ou la somme de 275 000 $. Un peu plus de 1 500 billets sont donc encore en vente au coût unitaire de 100$.

Cette année, la maison est de type jumelé à deux étages et elle se trouve au 17 277 sur la 23e avenue à Saint-Georges. Dans un style Japandi, l'endroit rassemble l’élégance scandinave et la sérénité japonaise dans un décor zen, lumineux et chaleureux.

Rappelons que cette campagne de financement permet, année après année, de soutenir concrètement la lutte contre l’insécurité alimentaire dans la région.

Où se procurer un billet

Il est possible d'acheter un billet en ligne de la maison ici: https://www.moissonbeauce.qc.ca/tirage-de-la-maison-moisson-beauce.

Les billets sont aussi vendus dans plusieurs points de vente de la région :

- Chaudière-Appalaches : Desjardins;

- Beauceville : Dépanneur 646, Dépanneur Lambert;

- Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins;

- Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît;

- Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin;

- Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur Lessencetiel;

- Saint-Gédéon-de-Beauce : Dépanneur C. Lessard;

- Saint-Georges (secteur Est) : Abritek, Accommodation l'Escale, Accommodation M'as-tu Vu, APCHQ, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Familiprix Extra (Carrefour Saint-Georges), IGA Extra Rodrigue & Filles, IGA Famille Groleau, Jean Coutu (Place Centre-ville), Le Grand Marché, Marché 7-23, Métro Laval Veilleux, Salon Beauté Boucle d'Or, Salon Sylvio Paquet, Signé SP, Tigre Géant;

- Saint-Georges (secteur Ouest) : Coop Avantis BMR, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Moisson Beauce, Pharmacie Brunet;

- Saint-Martin : Alimentation Quirion;

- Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village;

- Saint-Zacharie : Cado Gaz.

De plus, chaque billet donne droit à une entrée gratuite à l’Expo Habitat, qui se tiendra du 20 au 22 mars 2026 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Tirage en direct

Le tirage aura lieu le jeudi 16 avril prochain à 18 h 30, directement à la Maison Moisson Beauce.

Il sera diffusé en direct sur la page Facebook de Moisson Beauce permettant à tous de suivre ce moment tant attendu. Le tout sous la supervision de la firme comptable Blanchette Vachon s.e.n.c.r.l.